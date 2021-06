U BiH danas sunčano vrijeme uz temperature do 28 stepeni Celzijusa

U Bosni i Hercegovini se danas očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 22 i 28 stepeni Celzijusa, javlja Anadolu Agency (AA).

U Sarajevu se očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura zraka oko 25 stepeni.

U petak u Bosni i Hercegovini očekuje se sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 6 i 11, na jugu zemlje do 16 stepeni, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 24 i 29 stepeni.

U subotu u Bosni i Hercegovini vrijem će biti pretežno sunčano prije podne. Povećanje oblačnosti u drugom dijelu dana. U poslijepodnevnim satima u Bosni i sjeveru Hercegovine se očekuju lokalni pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab zapadnog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 8 i 13, na jugu zemlje do 18 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka između 24 i 30 stepeni Celzijusa.

U nedjelju, u Bosni i Hercegovini vrijeme će biti djelomično vedro. U drugoj polovini dana širom zemlje u mogući lokalni pljuskovi i grmljavina. Bez padavina na jugu zemlje. Vjetar slab do umjerene jačine zapadnog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 9 i 15 stepeni, na jugu zemlje do 18. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 22 i 27, na jugu zemlje do 29 stepeni Celzijusa, prognoza je meteorologa Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine (FHMZBiH).

