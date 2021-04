Salkić pozvao lokalnu vlast u Foči da osudi incidente i ukloni njihove posljedice

Ramiz Salkić, potpredsjednik bosanskohercegovačkog entiteta Republika Srpska (RS), danas je nakon sastanaka s predstavnicima lokalne vlasti u Foči izjavio je da bi bilo jako važno da se lokalna vlast ogradi i da osudi, te da ukloni posljedice incidenata koji su se desili u proteklim danima u ovom gradu, javlja Anadolu Agency (AA).

Kako je saopšteno iz Salkićevog kabineta, nakon nekoliko incidenata u kratkom vremenskom periodu koji su uznemirili Bošnjake u Foči, danas je potpredsjednik bh. entiteta RS posjetio Foču gdje se sastao s načelnikom općine Foča Milanom Vukadinovićem i predsjednikom Skupštine općine (SO) Foča Srđanom Draškovićem.

“Prenio sam načelniku i predsjedniku SO da su posljednja dešavanja uznemirila Bošnjake Foče, ali i šire i ponovo su Foču markirali kao mjesto u kojem se na neki način širi nacionalna i vjerska netrpeljivost veličanjem ratnih zločinaca i napadom na Aladžu džamiju”, navodi se u saopštenju.

Salkić je pozvao načelnika i predsjednika SO da učine sve što je u njihovoj moći da sa službama za održavanje čistoće grada uklone sporne natpise koji veličaju ratne zločince.

“Također, pozvao sam načelnika i predsjednika SO da posjete Medžlis Islamske zajednice Foča i Aladžu džamiju te iskažu podršku zajedničkom životu u Foči kroz poštivanje vjerskih i nacionalnih različitosti u ovom gradu. Načelnik i predsjednik SO zajedno s izabranim predstavnicima Bošnjaka u Foči, zajedničkim nastupom mogu i trebaju obezbijediti više sredstava na višim nivoima vlasti za rješavanje problema svih građana. To je moguće kroz međusobno uvažavanje i saradnju”, navodi se u saopštenju.

Salkić je naglasio da je Foča grad s ozbiljnim turističkim potencijalima, Nacionalnim parkom Sutjeska, kanjonom rijeke Tare te zaštićenim nacionalnim spomenikom Aladža džamijom i drugima.

“Sigurno bi bila velika šteta da ovi incidenti izazovu sumnju, strah i nepovjerenje pred nadolazeću turističku sezonu te da budu uzrokom odustajanja turista da posjete ovaj grad”, dodao je Salkić.

