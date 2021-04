Klub Bošnjaka pozvao nadležne: Reagujte dok nije pala mrtva glava

– Tražimo i da se poduzmu potrebne mjere i donosu kvalitetne odluke, kako bi se prevenirali ekseci i incidenti kakav smo nažalost imali u subotu, rekao je predsjednik Kluba Bošnjaka u Gradskom vijeću, doktor Zlatko Guzin.

Vijećnici prije svega trebaju konkretne informacije iz MUP-a, koje su također danas zatražene.

– Moramo da znamo šta spriječava policiju u njihovom radu, pa imamo prizore kakve smo imali u subotu na ulicama. Posebno problematično je to što je do nereda došlo za vrijeme policijskog sata, i to od strane 50 osoba koji su hodali gradom ugrožavajući živote drugih. Od Skupštine HNK-a tražimo da razmotri aktualnu situaciju i da donese adekvatne zaključke i odluke, dodaje Guzin.

Podsjetio je i da će se u Mostaru uskoro igrati derbi Zrinjskog i Veleža, što je uvijek utakmica visokog rizika, zatraživši da se prije same utakmice poduzmu aktivnosti koje će spriječiti bilo kakve ekcese u gradu.

– Evidentno je da se policijski sat ne poštuje, kao i da se počinioci ne sankcionišu na način na koji bi trebali i morali. Ako nekoga ne sankcionišete adekvatno i na vrijeme, logično je očekivati da isti ponovi krivično djelo. Zato poziv i ostalim institucijama da počnu raditi svoj posao. Bojim se da će neko izgubiti život ukoliko se stanje uskoro ne promijeni, rekao je Guzin.

