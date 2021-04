Vremenska prognoza za narednih nekoliko dana

Nešto manje oblačnosti i sunčanije očekuje se u Hercegovini. Tokom dan, u Bosni postepeno naoblačenje. Vjetar slab do umjeren sjevernog smjera. Jutarnja temperatura od -3 do 3, a dnevna od 7 do 16 stepeni.

U subotu oblačno vrijeme. Tokom dana i u večernjim satima očekuje se kiša. U Bosni u višim područjima i na planinama sa snijegom ili susnježicom. Jutarnja temperatura od -1 do 5, a dnevna od 4 do 14 stepeni.

U nedjelju oblačno vrijeme s kišom. U Bosni u višim područjima i na planinama sa snijegom ili susnježicom. Jutarnja temperatura od 0 do 6, a dnevna od 2 do 12 stepeni,piše Slobodnabosna

U ponedjeljak u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Ponegdje u sjevernim i centralnim područjima i sa slabom kišom. Na planinama sa slabim snijegom. U Hercegovini malo do umjereno oblačno. Jutarnja temperatura od 0 do 6, a najviša dnevna od 3 do 14 Celzijevih stepeni.

