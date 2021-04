Dodik: Srbi više neće ratovati čak ni za RS, ali ću raditi za mogućnost mirnog razlaza BiH

U obraćanju koje je podsjećalo na ona koja redovno ima srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić Dodik je ponovio stavove kako država Bosne i Hercegovina nije održiva te kako je razlaz najbolje rješenje.

“Ja bih se složio s Ambasadom SAD-a da entiteti nemaju perspektive mimo BiH jer da nema BiH entiteti više ne bi bili entiteti već samostalne države. Razgovor s Pahorom koji je naveo gospodin Komšić je bio takav kakav je bio. Oni se hvale da su odgovorili mogućnošću rata, ali kome je danas do rata. Opcija o mirnom razlazu je jedna od i o njoj se može pričati. Dok ja sjedim ovdje neću dopustiti da dođe do mogućnosti rata, pa ni za RS, ali ću raditi da dođe do mogućnosti mirnog razlaza”, kazao je Dodik te naveo kako odbacuje mogućnost rata koje su, kako je rekao, navele njegove kolege iz Predsjedništva Komšić i Džaferović.

On je ponovio ranije izrečene stavove oko Centralne izborne komisije (CIK), kazavši kako je ona nelegitimna.

“Situacija s BiH nije dobra, ali nikad i nije bila dobra, farsa sa pričama oko evropskog puta. Evropska unija nema jasnu perspektivu s zamljama Zapadnog Balkana. Srbija već duže vrijeme nema otvoreno poglavlje što više govori o EU”, izjavio je Dodik.

Većina članica EU ne bi danas ispunila kriterije koji se traže od nas, nastavio je te kazao kako je pismo američkog sekretara Blinkenovo uravnoteženo. prenosi “Klix“.

Ponovio je kako je državni nivo vlasti neuspješan i truo, a da je dominantna priča o izmjeni izbornog zakonodavstva loša.

“Republika Srpska je izvan tog procesa jer mi imamo spreman odgovor na to pitanje. Nemogućnost iznalaženja dogovora u FBiH dovodi do pojava tipa Komšić u Predsjedništvu, a nema niti jedan Bošnjak koji može reći da je to dobro. Deprimirajuća vijest da se tamo ništa ne dešava i da se ne može formirati vlast u FBiH”, izjavio je Dodik.

Dodik je na početku kazao kako je vakcinacija pravi odgovor na pandemiju te izrazio zadovoljstvo iskazanim naporima zdravstvenih radnika.

“To nije onaj obim koji želimo, ali je u uslovima kojima mi radimo maksimum”, izjavio je on te naglasio kako će već u četvrtak od predsjednika Vučića preuzeti 20 hiljada vakcina.

On je kazao da preko Sputnik i COVAX programa RS ima već preko 700 hiljada osiguranih vakcina.

“Nivo BiH nije bio funkcionalan, ali ćemo učiniti sve da nekako pandemiji stanemo za vrat. Virus mutira i često čujemo za mogućnosti dolaska novih mutacija”, kazao je.

O ekonomskim štetama je kazao kako će tek kasnije prave posljedice biti uočene.

“Poslije Srbije Republika Srpska je imala najmanje ekonomski pad na Balkanu, manji od BiH i FBiH. Republika Srpska ima dobra kretanja te ćemo u maju izaći s povećanje plata u zdravstvu, prosvjeti, policiji te tako staviti pritisak na reali sektor da i on ide u povećanje plata”, naveo je on.

Facebook komentari