STIŽE VELIKA PROMJENA VREMENA U REGIONU: Očekuju se jaki udari vjetra i obilne snježne padavine

Vjetar umjerene jačine, u Bosni sjevernog i sjeverozapadnog smjera. U Hercegovini jugo veći dio dana.

Temperatura zraka u Bosni većinom između 2 i 8°C, u centralnim i istočnim područjima do 12°C. U Hercegovini temperatura zraka uglavnom između 8 i 14°C. U Sarajevu oblačno vrijeme s kišom. Susnježica ili snijeg mogu padati u večernjim satima.

Najniža jutarnja temperatura zraka oko 7°C, a najviša dnevna oko 11°C.

Ne samo u BiH, nego i u cijeli region stiže velika promjena vremena praćena padavinama, olujnim vjetrom i naglim padom temperatura.Kako javljaju hrvatski meteorolozi, večeras će ciklona zahvatiti sjever Jadrana i dalje će se širiti prema jugu i istoku. Na području Rijeke očekuje se jako jugo u noći u okretanju na buru, podno Velebita i oluju s najjačim udarima vjetra do 145 km/h.

Budite spremni na poremećaje, oštećenja konstrukcija i rizik od ozljeda zbog iščupanih stabala, polomljenih grana te letećih krhotina, navodi se u upozorenju. U gorju će padati susnježica i snijeg uz stvaranje snježnog pokrivača, a snijega nošenog burom može biti na sjevernom Jadranu. U Lici i Gorskom kotaru očekuje se od 20 do 40 centimetara snijega, u nižim predjelima ne više od 5 cm,piše Slobodnabosna

Prema prognozama Federalnog hidrometeorološkog zavoda, u utorak se očekuje oblačno vrijeme s kišom. Poslijepodne snijeg ili susnježica su mogući u Krajini, a prema kraju dana i tokom noći i u višim područjima centralne i istočne Bosne. Intenzivnije padavine u Hercegovini, na zapadu i sjeverozapadu Bosne.

Jutarnja temperatura od dva do osam, na jugu do 12, a dnevna u Krajini od dva do šest, u ostatku Bosne do 12, a na jugu do 14 stepeni Celzijusovih. U srijedu takođe oblačno vrijeme s kišom u Hercegovini, kišom i susnježicom u Bosni.

Poslijepodne u većem dijelu Hercegovine prestanak padavina. Jutarnja temperatura od minus tri do tri, na jugu od četiri do osam, a dnevna od dva do sedam, na jugu od 10 do 15 stepeni. U četvrtak u Bosni pretežno oblačno, a u Hercegovini, uglavnom, umjereno oblačno vrijeme. U Bosni povremeno i lokalno sa slabom kišom ili snijegom. Jutarnja temperatura od minus četiri do dva, na jugu do šest, a dnevna od četiri do 10, na jugu do 14 stepeni Celzijusovih.

