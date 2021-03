Radnici GRAS-a najavili masovne odlaske na bolovanje i radnički neposluh

Dva mjeseca radnici GRAS-a nisu primili platu, a tvrde da im je ugroženo i zdravstveno stanje.

Ukoliko ne budu ispunjeni zahtjevi radnika, najavili su masovne odlaske na bolovanje i radnički neposluh.

“Tražimo od uprave i vlasnika preduzeća da do ponedjeljka do 15 sati nađu rješenje i uplate dvije zaostale plate uposlenicima GRAS-a. Bojim se da će, ako se to ne desi, u ponedjeljak iza 15 sati da će doći do bojkota uposlenika GRAS-a. Vjerovatno će prijevoz putnika u Kantonu Sarajevu biti ugrožen”, kazao je Amir Muminović, predsjednik Sindikata GRAS-a, prenosi Federalna TV.

Facebook komentari