Potvrđeno: Kanton u BiH uveo policijski sat

Premijer SBK Tahir Lendo kazao je novinarima da je ta mjera donesena na prijedlog Kriznog štaba Ministarstva zdravstva SBK-a te kako se očekuje da će omogućiti bolju kontrolu noćnog rada.

“Do sada je to ograničenje bilo od 23 sata, ali smo novu naredbu donijeli jer je teško stanje i zbog toga što se bolnice sve više pune. Ova mjera bi trebala donijeti efekte kada je riječ o noćnom radu, odnosno da se to vrijeme skraćuje i stvori bolja mogućnost kontrole“, kazao je Lendo nakon izvanredne sjednice županijske vlade.

Naglasio je da Vlada SBK-a nije pristalica zatvaranja ugostiteljskih objekata nego traži da se poštuju mjere o ograničenom broju gostiju.

“Inspekcijama smo rekli da kontroliraju i kažnjavaju one koji to ne budu činili i vjerujte da će doći do potpunog zatvaranja takvih objekata na 15 dana. Problem su i tržni centri u kojima imate dugačke redove na kasama, a blagajnice nemaju zaštitnu opremu“, naglasio je Lendo.

Vlada je na izvanrednoj sjednici donijela odluku da u SBK-u bude zadržan tzv. kombinirani model organiziranja nastave.

“To smo odlučili na osnovu procjene da još nije kritična situacija kada je u pitanju prijenos zaraze kod učenika i profesora. Nitko praktično u školi nije dobio zarazu, primjenjivali smo dobe mjere i na njima ćemo i dalje insistirati“, kazao je Lendo.

Kada je riječ o prijevozu građana, prijevoznici će morati ograničiti broj putnika, a inspekcije će intenzivnije obavljati kontrolu.

“Prijevoznici će morati uvesti više vozila kako bi u njima bilo manje putnika, a obavljat će se kontrola nošenja maski i održavanja distance. To je važna mjera jer se primjećuje da je u bolnicama sve više oboljelih koji su koristili prijevozna sredstva u većim grupama“, kazao je Lendo.

Svim institucijama i organizacijama Vlada SBK preporučila je da u što većoj mjeri organiziraju rad od kuće, prenosi “Radio Sarajevo“.

Podsjestimo, u Federaciji BiH je inače uveren policijski sat, a zabrana kretanja traje od 23 do 5 sati. ta odluka je donesena 10. novembra.

Facebook komentari