Prognoza za naredne dane: Kakvo nas vrijeme očekuje za vikend?

Temperature zraka u 07 sati (°C): Bjelašnica -5; Ivan-sedlo 2; Livno, Sarajevo-Bjelave 4; Tuzla 5; Mostar, Zenica 6; Bugojno 7; Grude, Jajce 8; Gradačac 9; Bihać 10; Neum, Sanski Most 11; Atmosferski pritisak u Sarajevu iznosi 943 hPa, na normali je i lagano opada.

Danas u našoj zemlji pretežno oblačno vrijeme sa kišom. Glavnina padavina poslije podne ili u večernjim satima. Vjetar slab do umjeren južni i jugoistočni. Dnevna temperatura od 7 do 12, na sjeveru i sjeverozapadu Bosne 16 °C.

U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme. Kiša se očekuje u večernjim satima. Dnevna temperatura oko 12 °C.

U subotu će preovladavati pretežno oblačno vrijeme sa kišom prije podne. Na planinama će padati i snijeg. U Bosni smanjenje oblačnosti u poslijepodnevnim i večernjim satima. Vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 2 i 6°C, na jugu zemlje do 9°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 9 i 15°C.

U nedjelju će preovaldavati pretežno oblačno vrijeme. Poslije podne i u večernjim satima očekuje se kiša. U drugom dijelu poslijepodneva u Krajini se očekuje prelazak kiše u susnježicu ili snijeg, a u centralnim i istočnim područjima Bosne tokom noći. Jutarnja temperatura od 2 do 7, na jugu do 10, a dnevna od 10 do 16 °C. Pad temperature prema kraju dana i u večernjim satima.

U ponedjeljak pretežno oblačno vrijeme uz djelimično razvedravanje poslije podne. U jutarnjim satima snijeg se očekuje u centralnim, istočnim i zapadnim područjima Bosne, a u Hercegovini i na sjeveroistoku Bosne slaba kiša. Jutarnja temperatura od -3 do 4, na jugu do 8, a dnevna od 3 do 9, na jugu do 12 °C. prenosi n1

U utorak umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Poslije podne i u večernjim satima u nižim dijelovima Bosne se očekuje kiša, a u višim susnježica i snijeg. Jutarnja temperatura od -4 do 2, na jugu od 1 do 4, a dnevna od 3 do 9, na jugu do 13 °C.

