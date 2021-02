Zašto je gorivo u RS-u jeftinije nego u FBiH?

Ono što je nedoumica jeste zašto je u Republici Srpskoj gorivo jeftinije u odnosu na Federaciju? Na benzinskim crpkama širom Federacije BiH došlo je do poskupljenja goriva. Trenutna prosječna cijena litra benzina iznosi 1,96 KM, a dizela 1,94 KM. Ovaj rast goriva koji je od 1,50 KM od prije nekoliko mjeseci, pa do sada došao na gotovo – dvije KM pokazuje koliko je već cijena goriva za četiri mjeseca porasla, i naravno ogromne razlike od crpke do crpke. Ta razlika među crpkama posebno je vidljiva i u RS, javlja BHRT.

Na jednoj benzinskoj crpki u Banja Luci ističu kako je prije nekoliko dana benzin iznosio 1,82 KM, a sadašnja cijena mu je 1,89 KM po litru. A na benzinskim crpkama u Bijeljini cijene goriva ipak su niže, tako da litar benzina iznosi 1,74 KM, kao i dizela. Snežana Šešlija iz Udruženja “Tolerancijom protiv različitosti-Toper” kaže kako postoji određen zakonski okvir u kome se kreću i one koriste svaki put taj maksimum, koriste ono što im država ne može zabraniti. “Država određuje odnos prema sebi u vidu trošarina – ostalo je slobodno formiranje cijena”, objasnila je Šešlija. Ovakva poskupljenja rezultat su globalnih događaja, konkretno ograničavanja ponude od Organizacije zemalja izvoznica nafte, kažu ekonomski analitičari. Admir Čavaslić, ekonomski analitičar kaže kako BiH kao država ne može utjecati na ova nove događaje u vezi s cijenom nafte i naftnih derivata. “Dolazi do stabilizacije istih jer je prošle godine došlo do drastičnog pada cijene ovog energenta, zbog blokade bilo kojih društvenih i ekonosmkih aktivnosti. Slične stvari se događaju i u regiji, konkretno u Hrvatskoj i Srbiji”, rekao je Čavalić.

Tako je i novim poskupljenjem gorivo u Federaciji BiH za pet do 10 feninga skuplje u odnosu na Republiku Srpsku. U 2021. godini stručnjaci predviđaju da će nakon visokog postotka imunizacije stanovništva potražnja za naftom rasti. Iako parametri već pokazuju da su cijene nafte u porastu više od 10 dana zaredom, što je najduže razdoblje poskupljenja u protekle dvije godine,piše Pogled.

