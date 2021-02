Iz Hrvatske hrle u BiH: “Ljudi moji, tamo je centar zabave, to je drugi svijet”

Stroge mjere zbog pandemije koronavirusa u Hrvatskoj i nešto blaže u Bosni i Hercegovini, potaknule su brojne Hrvate da odmor provedu na nekoj od bh. planina.

Slobodna Dalmacija piše da je s dolaskom korone i lockdowna ugostiteljskih objekata u Hrvatskoj, Bosna i Hercegovina postala pravi Eldorado za izlaske. Skijanje je ponekad samo izgovor…

– S društvom sam ovih dana boravila na Jahorini. Odlično smo se zabavili, danju skijali a navečer tulumarili u tamošnjim lokalima koji rade do deset, što je pomalo apsurdno, jer se teoretski i do 22 sata može dogoditi isto što i u ponoć ili dva ujutro, no dobro; u svakom slučaju, prije povratka svi smo se u hotelu testirali i s potvrdom da smo “virus COVID free” mirno ušli u Hrvatsku – ispričala je za Slobodnu Dalmaciju splitska poduzetnica i bivša missica Biljana Mančić.

Još jedna Splićanka Gianna Apostolski “friško” se vratila iz BiH.

– Ljudi moji, tamo je sve puno Splićana, Trogirana, Zagrepčana! Jahorina, Sarajevo i Blidinje su centar zabave, drugi svijet! Doduše, lokali zatvaraju u deset navečer, ali “after ski-partyji” počinju već iza pet popodne, kad se uhvati prvi mrak, pa se tako svi opet zabavimo i do sita isplešemo – navodi Apostolski.

