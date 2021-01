Oblačan i hladan vikend, temperature u nedjelju i do -11 stepeni

Oblačno vrijeme i niske temperature očekuju nas i tokom vikenda..

Danas se u Bosni i Hercegovini prognozira umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u noći na subotu u Bosni je moguć i slab snijeg. Jutarnja temperatura zraka većinom između -9 i -3 stepeni, na krajnjem jugu do 0 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između -4 i 1stepeni, na jugu zemlje od 4 do 8 stepeni.

U subotu će u Bosni biti pretežno oblačno, povremeno sa slabim snijegom, a u Hercegovini sunčano. Jutarnje temperature zraka bit će iste kao danas, a najviša dnevna kretat će se između -5 i -1 stepeni, na jugu zemlje od 3 do 6 stepeni.

U nedjelju neće biti promjena, osim što će jutarnje temperature biti niže, u nekim dijelovima čak do -11, a najniža na krajnjem jugu do -4 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka će uglavnom biti između -5 i -1 stepeni, a na jugu zemlje do 3 stepeni, piše “Klix“.

