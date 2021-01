Skandal – Profesorica fakulteta u Sarajevu zaboravila isključiti mikrofon pa studente nazivala kerovima

Zapis je, prema tvrdnjama studenta, nastao prije dva dana, a dostupan je i na Google meet platformi i nalazi se na fakultetu. Redakciji Oslobođenja je dostavljen “sporni” dio audio zapisa na kojem se prema tvrdnjama studenta završne godine Farmacetuskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, čuju degutantne uvrede na njihov račun.

Naime tokom pauze u predavanju doc. dr. Edise Trumić mogle su se čuti neugodne riječi upućene studentima koji su svjedočili tome jer je profesorica Trumić zaboravila isključiti mikrofon.

Cijelo obraćanje studenta prenosimo u cijelosti:

– Ovim putem Vam se obraćam kao student završne (V) godine na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, s razlogom što se 6. januara 2021. godine u 17 sati dogodio eksces tj. nepravda i ponižavanje studenata od strane doc. dr. Edise Trumić.

Naime mi smo na završnoj godini na Farmaceutskom fakultetu u Sarajevu uskraćeni već skoro tri mjeseca za predavanja iz predmeta Klinička farmacija iz razloga što je naša odgovorna profesorica na bolovanju te fakultet nije bio u stanju da nađe profesora koji bi nam održao predavanja sve do neki dan kada su angažovali doc. dr. Edisu Trumić sa Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Sinoć u 17 h smo imali prvi kontakt kao i prvo predavanje sa dotičnom docenticom sa kojom smo pokušali na početku predavanja da se dogovorimo oko nadoknade svih predavanja i ispita koje nismo imali, a koje moramo radi zakonskog roka da završimo za 20-ak dana gdje docentica nije pokazala razumijevanja prema nama te je vidno iznervirana, sa drskošću i povišenim tonom se izderala na naše predstavnike. Tokom prve pauze docentica se udaljila od svog računara na kojem nije isključila mikrofon te u komunikaciji sa gospodinom koji se nalazio u istoj prostoriji nazvala nas studente “KEROVIMA” a dotični gospodin joj je rekao da nas “ZAPIŠA/POPIŠA I KO NAS JE*E” te da je ona glavna. Razgovoru su svjedočili svi studenti nakon čega smo napustili predavanje s obzirom da smo doživjeli neopisivo poniženje. Smatramo da ovakve riječi i ponašanje ne priliče univerzitetskom profesoru te je nanešena nesnosiva posljedica našem fakultetu i Univerzitetu. Cijelo predavanje je zabilježeno na Google meet platformi i nalazi se na fakultetu a Vama šaljem sporni dio u nadi da ćete objaviti kako se ovakve stvari više ne bi dešavale te kako bi ukazali na neprofesionalno i neetično ponašanje – napisali su u obraćanju.

Dio snimka sa predavanja na kojem se čuju uvrede na račun studenata možete poslušati na OVOM LINKU.

“Siguno nisam upotrijebila taj termin kerovi“, izjavila je za Oslobođenje profesorica Edisa Trumić, nakon što su je pozvali želeći čuti i njenu stranu priče povodom skandala koji potresa Farmaceutski fakultet u Sarajevu, prenosi “Doznajemo“.

– Ovo su trebala biti bila moja prva predavanja. Njih je jako puno na prvoj godini iz nekog razloga. Desio se taj problem da nismo mogli da nađemo kompromis u kojoj formi treba da bude taj ispit, odnosno da li treba da bude kao što drži dosadašnja profesorica, koja će i nastaviti, ili da na neki način bude usmeno ispitivanje, kako bih im olakšala. Tu su onda bila neka različita mišljenja i polemike i to je trajalo pola sata. Ja sam to malo grublje prekinula i nastavila predavanje. Šta je bilo u pauzi, kada je trebao biti isključen mikrofon? Ja sam isključila svoj mikrofon, ali pošto i asistent snima onda se to vjerovatno čulo iz te susjedne sobe šta sam ja privatno pričala. To ne može biti razlogom bilo kakve medijske objave i slično. Ne vidim razloga, ali taj termin “kerovi” sigurno nije upotrebljen. Neki drugi je mogao biti, ali taj nikako nije, tako da ja ne vidim svrhu. Ja sada gledam da njima izađem u susret, i ako slučajno budem nastavila rad opet bih gledala da im izađem u susret jer je meni ovo viška. Ovo je samo ovaj semestar. Stvarno ne vidim razlog zbog čega bi to bilo na neki način inscenirano…

