Šeranić odgovorio kada se očekuju vakcine u BiH: Sada trebamo samo čekati

Sada trebamo samo čekati povratnu informaciju od strane kolega iz Međunarodnog mehanizma za vakcinaciju i imunizaciju, kazao je za “BHRT” Alen Šeranić, ministar zdravlja i socijalne zaštite RS.

Institut za javno zdravstvo RS redovno je u komunikaciji sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom i postoji ustaljena mreža komunikacija, rekao je ministar govoreći o novom soju virusa korona.

“Ono što trenutno imamo informacije je da se dešavaju određene mutacije na samom virusu, što nije neuobičajeno, ali važno je da imamo podatke da simptomatologija samog virusa u smislu oboljenja nije dramatičnija nego što je bila, podaci o vakcinama govore da će one djelovati na novi soj. U suštini mi imamo manji broj lica koja su zaražena na dnevnom nivou, ali isto tako imamo i opadajući trend lica koja su u bolnicama, kazao je Šeranić.

On je dodao da je stabilizacija situacije je dobar pokazatelj, ali da je i dalje epidemiološki situacija nepovoljna i da svi trebaju i dalje pratiti one mjere koje su na snazi.

“Kada govorimo o novim mjerama, mi ih uvodimo i predlažemo prema podacima kojima raspolažemo kazao je Šeranić odgovarajući na pitanje o mogućem uvođenju novih mjera.

“Mi pratimo i situaciju na terenu i situaciju u društvu. Kada govorimo o nosiocima pasoša BiH njih svakako moramo pustiti da uđu u državu. Druge države su uvodile izolaciju za svoje državljane, 10 do 15 dana kada se vraćaju u svoje zemlje. Ako bi se mi odlučili na takav korak to bi podrazumijevalo da bi inspekcija, tj. oni koji su dužni za izdavanje takvih rješenja morali da se prebace na granicu, i to svi. A te kapacitete nemamo. Smanjila bi se mogućnost unutrašnje kontrole.”

