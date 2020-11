Danas umjereno do pretežno oblačno vrijeme

Jutros u Bosni po kotlinama i uz riječne tokove preovladava magla i niska naoblaka, a u ostatku zemlje je pretežno sunčano, saopćio je Federalni hidrometeorološki zavod (FHMZ), prenosi Anadolu Agency (AA).

“Temperature zraka u 7 sati: Livno -4; Ivan Sedlo -1; Drvar, Grude, Široki Brijeg, Sokolac, Srebrenica 1; Bugojno, Sarajevo 2; Bjelašnica, Jajce 3; Zenica 4; Bihać, Gradačac, Sanski Most, Tuzla 5; Banja Luka, Doboj, Mostar, Prijedor, Zvornik 6; Bijeljina 7; Trebinje 8; Neum 10; Atmosferski pritisak u Sarajevu iznosi 951 hPa, za 7 hPa je viši od normalnog i lagano opada”, navodi se u saopćenju.

Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme.

“Po kotlinama Bosne i uz riječne tokove sa maglom. Poslije podne i u večernjim satima ponegdje u Bosni je moguća slaba kiša. Vjetar slab na zapadu Bosne i u Hercegovini jugozapadni, a u ostalim područjima istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 10 do 16, a u Hercegovini od 15 do 19 stepeni. U Sarajevu djelimično sunčano. U večernjim satima lokalno je moguća slaba kiša. Dnevna temperatura oko 12 stepeni”, naveli su iz FHMZ-a.

U petak se očekuje pretežno sunčano vrijeme. U Bosni po kotlinama i uz riječne tokove sa maglom i niskom naoblakom, koja se u Posavini, Krajini može zadržati veći dio dana. Vjetar slab, uglavnom, istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 2 do 8, na jugu od 7 do 12, a dnevna od 12 do 18, na jugu do 21 stepeni.

U subotu će biti pretežno sunčano vrijeme uz postepeno naoblačenje poslije podne i u večernjim satima. U Bosni po kotlinama i uz riječne tokove sa maglom i niskom naoblakom Jutarnja temperatura od 2 do 8, na jugu od 7 do 12, a dnevna od 12 do 17, na jugu do 21 stepen.

U nedjelju se očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na jugu do 12, a dnevna od 12 do 17, na jugu do 21 stepeni.

U ponedjeljak će jutro biti sunčano sa maglom po kotlinama i uz riječne tokove. Tokom dana naoblačenje. Poslije podne i u večernjim satima očekuje se kiša. Tokom noći na planinama je moguć snijeg. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na jugu do 12, a dnevna od 12 do 17, na jugu do 21 stepeni.

