Imunolog Jasenko Karamehić: Ne želim paliti alarm, ali ovo je dramatično

– Ovo je dramatično. Brojevi se stalno povećavaju, a to ne može ići unedogled. Idemo prema švedskom modelu krda, a to znači da svi obolimo, pa ko preživi, dobro je. Nisam zagovornik toga, jer to nije etički. Mjere se moraju pooštriti. Treba pronaći nešto između ovog sada i “lockdowna”. Ne želim paliti alarm, ali ovo je zaista previše – kazao je Karamehić,piše Avaz.

Smatra da ovo nije treći val, kako neki tvrde.

– Ne vjerujem da smo mi izašli ni iz prvog vala. Šta znači imati drugi ili treći val? Kad imate prvi, morate imati pauzu, odnosno njegov kraj, gdje nema nikako ili je minimalan broj infekcija, pa onda dolazi drugi val. Zatim opet pauza do trećeg – kaže Karamehić ističući da mi tih pauza nismo imali.

Facebook komentari