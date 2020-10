Zbog neznanja i tehničkih propusta Centralna izborna komisija uskatila pravo izbjeglim licima da ostvare svoje biračko pravo

“Razumijemo da je riječ o tehničkom propustu, razumijemo da ste imali nekoga nedovoljno osposboljenog i informisanog po ovom pitanju. Na kraju krajeva, taj neko je možda pratio nepotpuno i netačno uputstvo sa stranice CIK-a koje ne odgovara pravilima koja su naznačena na obrascu PRP-1. Stoga, pozivamo vas da ispravite grešku. CIK je kazao, ako izbjeglo lice ne dostavi prijavu prebivališta, CIK će provjeriti gdje su bili prijavljeni 1991. godine, te će za tu općinu glasati”, poručili su iz “Moja adresa: Srebrenica”.

“Upozoravamo i na činjenicu da je jedan od dva dana koja ste dali za dopunu podataka neradni u veći državnih organa i organa lokalne samouprave. Kako da lice osigura neki dokument koji treba korigovati ili promijeniti, ako službe koje ga izdaju ne rade? Da li je moguće da ćemo u 2020. godini administrativnim odlukama uskratiti pravo glasa ljudima koji pravo glasa imaju po Izbornom zakonu i Ustavu BiH”, dodaju.

“Mi već sada imamo situaciju da broj registrovanih glasača iz Srbije, od kojih je veliki broj fiktivnih – prelazi trećinu registrovanih za glasanje poštom na izborima. Ista stvar je i isti trendovi su u Hercegovinu, to smo čuli i od ljudi u Stocu koji tamo kubure sa fiktivnim glasačima iz Metkovića, kao što mi imamo prijavljene iz Bajine Bašte. Riječ je o najgorem izbornom inženjeringu, u kojem se prave izbjeglice i lica koja privremeno borave u inostranstvu stavljaju na težak test. Osporava im se status i prijave, ignorišu se, namjerno se dovode u situaciju da ne odgovore roku. Mi odustati nećemo, rok za žalbe je danas do ponoći. Javite nam se, mi ćemo pomoći svakom. Pomoći ćemo Centralnoj izbornoj komisiji i dostaviti sve dokaze da su načinili grešku odbijajući upis u Centralni birački spisak za glasanje van granica Bosne i Hercegovine izbjeglim licima koja to pravo imaju”, zaključuju iz “Moja adresa: Srebrenica” inicijative.

