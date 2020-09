Banjalučki analitičar: Hrvati vode ofanzivu na BiH, cilj je raspakivanje Dejtona i uzimanje dijela teritorije RS-a

Politički analitičar iz Banja Luke Anđelko Kozomora, izjavio je za beogradski tabloid Informer da je na djelu očigledna diplomatska ofanziva Hrvatske na Bosnu i Hercegovinu, cilj koje je raspakivanje Dejtonskog mirovnog sporazuma i teritorijalna prekompozicija države.

Hrvati su jasno dali do znanja da žele da se u BiH razgovara o drugačijoj podjeli na nacionalnoj osnovi, odnosno, o većim pravima Hrvata koji su potupno majorizovani u Federaciji, tvrdi Kozomora ukazujući i da je hrvatski premijer govorom pred UN jasno uputio signal na šta Zagreb cilja.

– Doduše, zvaničnici Hrvatske nisu javno govorili o stvaranju trećeg, hrvatskog entiteta u BiH, poslije sastanka sa Miloradom Dodikom ili ostalom dvojicom sagovornika iz BiH, ali mislim da je jasno kakve promjene žele u BiH – napominje Kozomora.

Banjalučki analitičar kaže da je ovo bila tema i zbog koje je Dodik kao srpski predstavnik u BiH, prvi pozvan u Zagreb. Dodik je doduše, odavno govorio da nema ništa protiv da Hrvati dobiju svoj entitet u BiH. Sad Zagreb želi da čuje stavove i druga dva predstavnika naroda u BiH – Bošnjaka i Hrvata, odnosno, stavove Izetbegovića i Čovića.

– Međutim, podsjećam da Hrvati ne mogu da dobiju svoj entitet bez uzimanja dijela teritorije Republike Srpske, jer su hrvatski Kantoni presječeni sa RS. Što znači da bi svako raspakivanje Dejtonskog sporazuma bila ujedno i velika opasnost po Republiku Srpsku – objašnjava Kozomora.

Jedini način da se to desi, a da se ne poremeti RS je da iza raspakivanja Dejtonskog sporazuma čvrsto stanu – Rusija i Amerika.

– Unaprijed je jasno da Amerika neće stati iza RS, a na štetu Bošnjaka. Po meni, to bi bila suluda igra koja bi skupo koštala RS, i koja bi mogla da izazove novi sukob u BiH, čak i oružani – upozorava Kozomora.

On kaže da izborni zakon može da se mijenja amandmanima i za to ne bi bilo potrebno uopšte dirati Dejtonski sporazum, a čak ne mora ni da se piše novi zakon. Međutim, nije siguran da će Izetbegović to prihvatiti.

