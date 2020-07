Izetbegović: Strahujem od ružnog scenarija, ne idemo u dobrom pravcu

Govoreći o smrti ministra Salke Bukvarevića, Izetbegović je u Danu uživo kazala kako je imao obostranu upalu pluća i da mu se situacija pogoršavala. Kontinuirano je bio na na kisiku, a potom je prebačen na respirator. Zbog nepredvidivosti korona virusa, situacija se tokom jutra promijenila i pogoršala dramatično, a ministar je nažalost preminuo.

Kada je riječ o broju zaraženih, Izetbegović je rekla kako je danas prvi puta da u Kantonu Sarajevo imamo 91 novozaraženu osobu, ali da će taj broj biti uvećan jer će do kraja večeri biti poznati rezultati i ostalih testiranja.

“Nevjerovatno je proći gradom i vidjeti građane bez ikakve zaštite. Možemo puno da učinimo na samozaštiti. Mislim da se građani ili ne informiraju dovoljno ili nemaju dovoljno povjerenja u sredstva informisanja i mjere kriznih štabova. Mi smo tu da apelujemo, i ponavljam da ako budemo dovoljno odgovorni i pratili relativno jednostavna pravila zaštite, dobro ćemo proći. Krizni štabovi izdaju naredbe i oni trebaju kontrolirati građane. Došli smo do zaključka da većina zaraženih nije poštovala pravila izolacije ali ih niko nije kontrolirao”, kazala je Izetbegović.

Istakla je kako je vrlo jasno da sve ono što se ranije govorilo poptu toga da povišena temperature utiče na korona virus nije tačno jer su temperature visoke, a broj oboljelih raste.

“KCUS jedini pruža zdrastvenu uslugu Covid pacijentima, a primili smo pacijenta koji je dva puta vraćen iz Opće bolnice jer je imao upalu slijepog crijeva. Mi smo pripremili izolatorij u Podohrastovima koji ima 85 kreveta, možemo proširiti za još 15-20 kreveta maksimalno. U ovom trenutku je 73 pacijenata s težom kliničkom slikom, od kojih pet s ekstremno teškom slikom. Mi možemo ovim tempom izdržati još dugo, ali ako u jednom trenutku dobijemo sto pacijenata odjednom onda nastaje ozbiljan problem. To znači da će se promptno morati otvoriti novi kapaciteti. Lično sam se angažovala da se otvori bivša garnizon ambulanta u krugu Opće bolnice, prošli su mjeseci, ali se izolatorij nije napravio”, kazala je Izetbegović.

Za izolatorij na Građevinskom fakultetu kazala je kako je odlukom kantonalne Vlade on ukinut i vraćen fakultetu na korištenje jer tada nije bilo potrebe za dodatnim izolatorijem. Navela je kako je posao vlasti da osiguraju izolatorij, a od njih traže stručnu pomoć u njegovom održavanju.

“Mi smo napravili ogroman napor, cijelu kliniku za plućne bolesti smo izmjestili. Moj posao nije da tražim izolatorij već da dam ljekare, medicinske sestre i tehničare. Oni koji su na vlasti trebaju odlučiti da li postoji dovoljno kapaciteta. Sve zdravstene ustanove trebaju biti uključene u ovaj proces. Otvaranje četvrtog punkta za testiranje će pomoći građanstvu”, kazala je Izetbegović.

Navela je kako trenutno imaju dovoljno opreme, iako se strahovito brzo troši, te dovoljno PCR testova. Namjeravaju raspisati i javni tender o nabavci opreme i testova, piše “N1“.

“Imamo dovljno testova, do sada smo uradili 45.650 testiranja, a imamo 80.000 testova. Sve naše ekipe rade i noću i danju, svo osoblje smo pokupili s punktova da rade testiranja. Danas se jedan aparat pokvario, pokušat ćemo donacijom ili posudbom doći do aparata. Dobila sam obavijest da ćemo dobiti 3.000 maski, odijela itd, donacije su se počele raspoređivati”, kazala je Izetbegović.

Naglasila je kako “strahuje od ružnog scenarija jer stvari ne idu u pravom pravcu”.

“U jednom trenutku smo bili izvanredni, ali to se nekim čudom promijenilo. Mislim da nam slijedi dosta loš scenario jer je došlo do poptuno neobjašnjive relaksacije. Krizni štab može reći da popušta sve mjere, ali to ne znači da ste oslobođeni lične odgovrnosti. Moja je dužnost da nosim masku, perem ruke, ne idem na kolektivna okupljanja ,ne idem gdje je prejaka klima, idem na prirodno provjetravanje – svi ljudi trebaju o tome voditi računa. Ako budemo vodili računa o tome možemo nastaviti živjeti normalno i raditi”, upozorila je.

Kada je riječ o novoj akademskoj godini, Izetbegović je rekla da se na Medicinskom fakultetu UNSA pripremaju kao da će imati dosta problema, te da uvode informacijski sistem u sve amfiteatre.

“Ukoliko bude nekog ružnog scenarija, ako situacija bude izuzetno loša kao što je bila u Španiji, onda je pitanje kako će se život odvijati a ne nastava na fakultetu. Ljubazno molim i apelujem na građane da poštuju pravila kriznog štaba, da nose maske, zaštitne rukavice ako ulaze u prosotre kao što su supremarketi, redovno peru ruke, ne idu na kolektivna okupljanja i poštuju fizičku distancu. Mi smo tu, radit ćemo, ako bude ružni scenario sve će se pretvoriti u Covid bolnicu, spremni smo da svi uđemo i radimo, ali molimo vas da poštujete mjere”, apelovala je Izetbegović.

