BiH: Zbog magle i mokrog kolovoza nužna oprezna vožnja

Magla i niska oblačnost smanjuju vidljivost na pojedinim dionicama puteva u Bosni i Hercegovini u višim predjelima, javlja Anadolu Agency (AA).

Upozorava se i na mjestimično mokar kolovoz, kao i na povećanu opasnost od odrona. Savjetuje se opreznija vožnja, prilagođenu trenutnim uvjetima i stanju na putevima.

Kako navode iz Bosanskohercegovačkog auto-moto kluba (BIHAMK) saobraćaj je zbog radova obustavljen u tunelima: Ormanica (Srebrenik-Orašje), Vinac (Jajce-Donji Vakuf) i Jasen (Prozor-Jablanica). U funkciji su alternativni pravci.

Zbog radova na mostu u mjestu Reljevo na magistralnom putu Jošanica-Stup, kao i na mostu preko rijeke Drine u Goraždu (R-448), saobraćaj je obustavljen i preusmjeren na alternativne pravce.

Radovi na sanaciji mostova u toku su i na magistralnim putevima Srebrenik-Šićki Brod (preko Tinje, u mjestu Drenik) i Olovo-Semizovac (dva mosta preko Ljubine), kao i na ulazu u Jajce, te na petlji Blatuša, kod Zenice, a na tim lokacijama saobraća se usporeno.

Na magistralnom putu Zenica-Nemila (kroz tunel Vranduk) od 05 do 21 sati saobraća se nesmetano (dvosmjerno). Od 21 sati do 00:30 sati vozila se propuštaju naizmjenično, dok je od 00:30 do 05 sati saobraćaj kroz tunel obustavljen. Za vrijeme obustave vozila do 7,5 tona ukupne mase mogu koristiti obilaznicu kroz naselje Tetovo, a vozila iznad 7,5 tona alternativne pravce Doboj-Šićki Brod- Sarajevo i Žepče-Zavidovići-Olovo-Sarajevo.

Na graničnim prelazima trenutno nema dužih zadržavanja. Na graničnim prelazima Hum i Metaljka nije dozvoljen ulazak u Crnu Goru, dok je granični prelaz Deleuša od ranije zatvoren zbog radova.

