Puno posla na putu ka EU – jedna reforma je ključna

Na spisku približavanja Bosne i Hercegovine ka Europskoj uniji monogo je potrebnih reformi, jedna od njih, rekli bismo, ključne, je reforma pravosuđa. No, sudeći da stranački čelnici imaju ozbiljan problem s poštivanjem vlastitih dogovora, nije izvjesno što će biti fokus novih pregovora.

Čestitali su nadležnima na institucionalno provedenom dogovoru o izborima u Mostaru, a onda im je šef Delegacije Evropske unije u BiH rekao da imaju još mnogo posla. A posao je, između ostalog – i Zakon o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu BiH. Nije poznato da li je svoj stav o tome predsjednik SNSD-a saopštio ambasadorima, ali jeste novinarima.

“Neće se desiti nikakve kozmetičke promjene Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu BiH. Neprihvatljivo je da te promjene predlažu međunarodni subjekti objašnjavajući to činjenicom da izabrane radne grupe to nisu uspjele uraditi. To je tipično mješanje u unutrašnje stvari Bosne i Hercegovine i ja se tome suprotstavljam”, rekao je Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a, 7.7.2020.

Da je novi Zakon o VSTS-u potreban, smatra i značajan dio domaćih stručnjaka. Pravosuđe i VSTS neodgovorni su prema društvu, rekao je sudija Suda Bone i Hercegovine članovima parlamentarne istražne komisije za utvrđivanje stanja u bh. pravosuđu.

“Kako fukcionišu pravosudne institucije i pravosuđe i njegov regulator – Parlament, mora da zna. I mora da zna za probleme u pravosuđu da bi zakonima intervenisao da se ti problemi riješe. To je elementarna logika koju svi vi dobro znate, samo je ne znaju ljudi koji sjede u VSTV-u. To je dokaz da je pravosuđe u ozbiljnoj krizi i da je mora hitno rješavati, inače nikad nećemo postati članica Evrospke unije”, rekao je Branko Perić, sudija Suda BiH 6.7.2020.

No, čelni čovjek Visokog sudskog i tužilačkog savjeta nekoliko puta je ponovio šta misli o radu parlamentarne istražne komisije. Nadležnost komisije nad pravosudnim sistemom i VSTS-om – ne postoji. Tegeltiji nije sporan samo rad komisije već i pojedini članovi poput Dragana Mektića kojem se sudi pred Sudom BiH.

Milan Tegeltija, predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH napisao je:

“Optuženi Mektić (ispitivač) i Perić sudija suda u kojem mu se sudi (ispitivani). Valjda je ovo slika evropske reforme pravosuđa, za koju se zalaže ta istražna komisija parlamenta. I onda taj sudija Perić ‘moralna vertikala’ pred takvom komisijom drži slovo o integritetu VSTS-u.”

“Pa hajde, evo, ako sam ja sporan – nije nikakv problem – Dragan Mektić ne mora biti, ali ostaje 7-8 drugih članova. Zašto su oni sporni? SNSD-u i HDZ-u odgovara ovakva situacija zato što u potpunosti kontrolišu ovaj sistem – posebno Tužilaštvo Bosne i Hercegovine”, rekao je Dragan Mektić, član Privremene istražne komisije, 6.7.2020.

Pored ostalih, pred članovi Komisije trebali bi saslušati i glavnu tužiteljku Tužilaštva BiH i predsjednika državnog Suda.

“Zakon nalaže da svaka osoba u institucijama BiH ima obavezu da sarađuje sa istražnom komisijom. Naišli smo na odziv i saradnju na sve pozive koje smo do sada odaslali. Ko god se ne odazove to će biti predmet izvještaja istražne komisije”, pojasnio je Damir Arnaut, predsjedavajući Privremene istražne komisije.

Članovi istražne komisije Predstavničog doma Parlamentrane skupštine BiH nedavno su održali sastanak i sa ambasadorom Sjedinjenih Američkih Država u BiH. Ambasador Nelson podržao je rad Komisije uz nadu da će imati konkretne rezultate na uspostavljanja nezavisnog i odgovornog pravosuđa, prenosi N1.

