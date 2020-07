U Višegradu haotično: Zaraženo 41 lice, obavezno nošenje maske i na otvorenom; Nove zabrane

Štab je danas donio odluku da je na otvorenom dozvoljeno okupljanje maksimalno do 10 osoba da bi se spriječilo širenje virusa korona.

Ljekar Doma zdravlja Višegrad Darko Lečić rekao je novinarima da su preduzeti svi neophodni koraci, kako bi se spriječilo širenje virusa korona.

“Reorganizovan je rad Doma zdravlja i uspijevamo da pokrijemo sve naše potrebe. Svakodnevno komuniciramo sa Kliničko-bolničkim centrom Foča i u saradnji sa njima, šaljemo pacijente kojima je potrebna hospitalizacija“, naveo je Lečić.

On je dodao da su zatvoreni fitnes-klubovi, sportski klubovi, te da je nošenje maski na otvorenom obavezno.

Načelnik opštinskog Odjeljenja za inspekcijske poslove Milica Stančić rekla je da će Komunalna policija i inspektori pojačati kontrole ugostiteljskih i trgovačkih objekata kada je riječ o provođenju obaveznih mjera.

“To se odnosi na nošenje maski, fizičku distancu i postojanje dezinfekcione barijere. Radno vrijeme ugostiteljskih objekata je do 23.00 sata na otvorenom, s tim što se rad u zatvorenom prostoru ograničava do 21.00 sat“, navela je Stančićeva.

Ona je napomenula da se ovo radno vrijeme ne odnosi na smještajne objekte koji nude ugostiteljski dio.

Jedna od mjera opštinskog Štaba je i da su rukovodioci ustanova i preduzeća odgovorni za sprovođenje epidemioloških mjera, prenosi “Srna”.

Facebook komentari