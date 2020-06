Radi se o ukidanju obavezne dvosedmične samoizolacije za one koji dolaze iz naše zemlje.

– Vjerovatno ćemo u određenoj mjeri liberalizirati režim prelaska granici, i kad su u pitanju državljani Evropske unije i naše susjedne zemlje. To će značiti ulazak u Republiku Hrvatsku na način da se svi koji ulaze pridržavaju epidemioloških mjera, više ne bi značilo obavezu samoizolacije za one koji dolaze iz BiH. Očekujem to najkasnije sutra – najavio je Božinović, prenosi portal “Krupljani“.

