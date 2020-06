Vraćaju se oštrije mjere u BiH? Hitno se oglasio Milorad Dodik: Evo šta slijedi

Dodik je naglasio da je moguće da će se neke mjere zaštite dodatno ojačati zbog povećanog broja zaraženih.

“Isto tako treba reći da broj zaraženih nije one težine kao što je to bilo na početku i da je snaga samog virusa nešto manja, ali jeste zabrinjavajuća sa stanovišta broja zaraženih ljudi”, istakao je Dodik.

On je ponovio da je jedini način suprostaviti se virusu samodisciplina i pridržavanje mjera zaštite koje saopštavaju stručni organi.

“U tom pogledu apsolutno nema zamjene za takvo jedno ponašanje, inače ćemo morati preduzimati restriktivne mjere”, rekao je Dodik novinarima u Banja Luci nakon sjednice Izvršnog komiteta SNSD-a, prenosi Srna.

On je dodao da neke zemlje u okruženju reaktviraju određene mjere, Crna Gora ponovo zatvara granice, to čini i Hrvatska.

“Vidjećemo na koji način ćemo se odnositi prema tome, nije korektno i nije fer da granice BiH budu otvorene za građane Hrvatske, a da građani BiH ne mogu da preko Hrvatske ili Slovenije da idu dalje. Naš princip u tom pogledu će biti da se pokuša napraviti neka vrsta reciprociteta i da granice budu jednako otvorene ili zatvorene za sve”, rekao je Dodik.

On je naveo da postoji zabrinutost sa stanovišta činjenice što se virus održava i da to nije specifičnost koju ima RS.

Dodik je naveo da ovaj entitet ne slijedi nikog kada je riječ o tome, te je napomenuo da je prva preduzela najrigoroznije mjere u borbi protiv širenja virusa korona.

“Nemojte misliti da to nećemo učiniti čim osjetimo ili budemo dovoljno uvjereni da virus korona svojim širenjem ugrožava živote ljudi. Stručnjaci kažu da virus korona nije te snage da je masovno opasan. Ja to ne znam, može se dogoditi sutra da jeste. U tom pogledu Izvršni komitet SNSD-a je naglasio da je neophodno okupiti sve stručne snage da daju procjenu i ono što oni kažu, mi ćemo se tako i ponašati”, rekao je Dodik.

On je naglasio da RS ne robuje nikakvom modelu, već da samo pokušava da zaštiti svoje građane.

Ovaj entitet je, prema izvještajima koji su predočeni, kaže, osigurala dovoljno medicinakog materijala i opreme koji prate epidemiju.

Budući da ima zahtjeva za određene aktivnosti, kao što su svadbe i drugo, Dodik smatra da će doći do proširenja broja lica koja mogu da se nađu u zatvorenom prostoru, možda oko 200 uz predizimanje svih mjera, među kojima je nošenje zaštitne maske, dezinfekcija i ostalo.

O tome će, kaže on, odlučivati Štab za vanredne situacije koji će održati sjednicu sutra ili u utorak, 23. juna u Banja Luci.Dodik je naveo da je prethodne noći je u Banja Luci kažnjeno 56 vlasnika vlasnika objekata, ali da je to stvar inspekcije.

O migrantima: Bez oklijevanja ih deportovati

Dodik je rekao i da migranti postaju ozbiljan problem te traže od vlade tog bh.entiteta da najkasnije do petka sačini plan aktivnosti i mjera koje su neophodne kako bi se reagovalo na sve veću prisutnost migranata na putevima i naseljnim mjestima u RS-u, u kojoj i dalje ne žele migrante.

“Tražimo da se obezbijedi potpuna sterilizacija od migranata na našim prostorima i da se obezbijedi potpuna sigurnost naših ljudi – rekao je Dodik,piše Novi

RS, kako je dodao, neće dozvoliti nikakve centre za migrante na svom prostoru, podsjetio je da su nedavno u okolini Laktaša migranti potezali oružje na pripadnike policije.

Dodik kaže da „strah, koji se uvlači u ljude od migranata, mora odmah da bude eliminisan”.

“Jedina, neophodna i brza mjera je da BiH zajedno s entitetima obezbjedi svu logistiku da se migranti koji se nađu evidentiraju iz koje zemlje dolaze te bez oklijevanja deportuju. To će donijeti sigurnost među sve ljude u BiH. Neprihvatljivo je da od nekih institucija sa Zapada dolaze sve češći zahtjevi da se problem migranata rasporedi širom BiH. To odbijamo i nećemo u tome učestvovati – dodao je on.

