Čerkez o uspjehu izolacije bh. soja virusa: “Ovo su uradili samo BiH i Hrvatska”

Šta to konkretno znači, pitali smo Gorana Čerkeza, člana Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva i pomoćnika ministra za javno zdravlje.

Čerkez je za “Radio Sarajevo” istakao da je to što je izolovan virus veliki događaj jer su to uradile samo Hrvatska i BiH na ovim prostorima.

“To znači da ćemo znati prije svega genetski kod, od čega je sastavljen taj virus. Znat ćemo da li je kroz ovo vrijeme, s obzirom da su se uzorci uzimali u raznom vremenskom periodu, došlo do mutacija. To je jako bitno sutra možda za razvoj vakcine za ovo područje, to je veliki uspjeh. Puno veći nego mu se dalo pažnje“, kazao je Čerkez.

Napomenuo je da mi nemamo kapaciteta da napravimo vakcinu, ali ćemo otkrivanjem genetskog sadržaja i analizom samog virusa te naše podatke poslati institucijama i naučnoj zajednici koja će te podatke koristiti.

“Ako u Evropi postoje 3-4 soja virusa, znat će se koja vakcina ide u koji dio. Ako je virus kod nas drugačiji nego u Evropi, onda ta vakcina koja se razvije za Evropu ne bi vrijedila ovdje. To što je uradio Veterinarski fakultet je jako veliki doprinos nauci, da jedna mala država, u kojoj se skoro ništa ne ulaže u nauku, napravi takav poduhvat. To pokazuje da imamo ljude, da treba ulagati u njih i nauku“, dodao je Čerkez.

Facebook komentari