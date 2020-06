Emir Suljagić: Oko nas još uvijek mnogo ljudi koji nisu kažnjeni za zločine

Vršilac dužnosti direktora Centra Emir Suljagić najavljuje izložbu djela slavnog slikara Safeta Zeca u Memorijalnom centru Potočari, ocijenivši to svjetskim događajem na koji poziva sve zainteresirane.

-Pored te izložbe, imat ćemo i izložbu Akademije 7 iz Sarajeva, to su fotografije, a prvi put će biti ovdje prikazani i snimci koje je jedan američki novinar snimio u martu i aprilu 1993. godine. Ti snimci su napravljeni prije nego je Srebrenica postala zaštićena zona i to je dokaz da su Bošnjaci ubijani prije jula 1995. godine, to jeste 1993. godine – rekao je Suljagić u izjavi Feni.

Najavio je i postavku izložbe koju rade u saradnji s Centrom za postkonfliktna istraživanja, a posvećena je porodicama koje su donirale predmete svojih najmilijih.

-Naš vlastiti program koji će se zvati ’12 dana sjećanja’ biće predstavljen na našoj web stranici i na društevnim mrežama od 6. jula kada je počeo napad na Srebrenicu. Svaki dan ćemo pisati šta se dogodilo taj daj, imat ćemo različite intervjue – kazao je Suljagić.

Ističe da je pri kraju i realizacija drugih projekata Centra, a neki od njih su “Čitanje za Srebrenicu“ te Izvještaj o negiranju genocida.

– Krajem ove ili početkom sljedeće sedmice ćemo objaviti veliki projekt koji smo radili u saradnji s Muzejom ratnog djetinjstva u Sarajevu, u kojem su snimljena djeca rata i njihove lične priče, a ta djeca su danas odrasle osobe. Taj arhivski materijal će biti dostupan cijelom svijetu, a u projektu je učestvovalo oko 100 osoba. Ovaj projekt će poslužiti svima onima koji žele da se bave istraživanjem genocida – potcrtao je Suljagić.

Također, projektom “Genocid kroz sudske presude“, naglasio je, žele podići svijest javnosti u BiH da “oko nas još uvijek živi mnogo ljudi koji su bili uključeni u zločin, a još nisu kažnjeni”.

-Ako to neće da rade institucije kojima je to posao, kao što je Tužiteljstvo BiH, onda će Memorijalni centar da radi i javnost podsjeća na to – poručio je Suljagić.

