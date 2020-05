Mladić čekao 2,5 sata da mu zašiju ruku, doktor odbio: Dramatična noć na UKC Tuzla, došla i policija

Na Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla sinoć je na Ortopediji odbijeno da se povrijeđenom pacijentu pruži pomoć, a u sve se uključila i tuzlanska policija, piše Novinska agencija Patria. Ovo je još jedan od dokaza da se u BiH zdravstvene ustanove u vrijeme korone ponašale kako je njima volja i da put pacijenta nije dobro osmišljen.

Iz MUP-a TK izašli su na teren i saslušali su prijavljenog dežurnog doktora na Ortopediji, kao i sestru koja je zapravo bila jedina spona između pacijenta i doktora

Naime, pacijent (identitet poznat redakciji) prije sedam dana stigao je iz Njemačke gdje je na privremenom radu u Kalesiji te je sinoć doživio povredu ruke, tačnije poprilično ozbiljnu posjekotinu.Razumljivo svih sedam dana pacijent je u samoizolaciji te je odmah pozvao Hitnu pomoć Kalesija gdje mu je rečeno da dođe u prostorije hitne.

– Tu su me previli i uzeli kompletnu epidemiološku sliku, te me uputili na UKC Tuzla na Ortopediju. Svojim vozilom sam se odvezao i stigao na UKC. Tada počinje moja agonija. Izmjerili su mi temperaturu na ulazu i nisam imao, te sam se uputio na Ortopediju gdje me dočekala medicinska sestra i jedna osoba iz osiguranja. Objasnio sam sve i ona je pozvala doktora. On nije došao, odbio je da me primi i poslao me na Infektivnu. Otišao sam na Infektivnu gdje su mi također izmjerili temperaturu i uzeli epidemiološku sliku i vratili me ponovo na Ortopediju – ispričao je za Patriju mladić iz Kalesije,prenosi Depo

No, ponovo je naišao na isti odgovor i ponovo je vraćen na Infektivnu, gdje doktorica nije mogla vjerovati da nisu primili pacijenta, pa ga je ponovo poslala nazad.

– Tada su mi na Ortopediji kazali da žele test na koronu, pa sam ja ponovo otišao na Infektivnu. Tu su mi kazali da se rezultati čekaju 24 sata. Ja sam tako sve vrijeme povrijeđen šetao od odjela do odjela. Četiri puta su me vraćali i ja sam neobrađen napustio UKC Tuzla gdje sam bio dva i po sata. Prijavio sam sve policiji, a kući sam u Kalesiju stigao tek u četiri ujutru tako povrijeđen – priča ovaj mladić.

Tek jutros kada se redovno javio u Zavod za javno zdravstvo i ispričao šta se desilo, ponovo je otišao u Hitnu pomoć gdje su mu ponovo previli ranu i ponovo ga uputili na UKC Tuzla.

– Jutros su me odmah primili i sašili ranu – kazao je mladić dodajući da ne može shvatiti da se na ovaj način krše ljudska prava.

– Neću odustati, tužit ću doktora – poručio je.

