Denis Zvizdić: “Protest zbog mise treba biti usmjeren na Sabor RH”

Član Kolegija Predstavničkog Doma Parlamenta BiH Denis Zvizdić kazao je kako konačno vrijeme da ovaj dom počne raditi u punom kapacitetu u korist građana, a da će na sutrašnjoj sjednici, na kojoj ima 60 tačaka dnevnog reda, biti i one bitne koje se tiču borbe protiv posljedica korona virusa i ekonomskog oporavka. Komentirajući misu za žrtve Bleiburga koje će biti održana u Sarajevu, kazao je kako protest treba usmjeriti prema Saboru Republike Hrvatske koja organizator događaja, a ne na kardinala Vinka Puljića.

Komentirajući to što Zajednička komisija za administrativne poslove PSBiH nije podržala inicijativu njegovog stranačke kolege Šemsudina Mehmedovića da se poslanicima ne isplaćuje plata u mjesecima kada ne bude sjednica, Zvizdić je rekao da bi je on lično podržao jer smatra nemoralnim da se sjednice ne održavaju, a da poslanici primaju, za situaciju u BiH, enormno visoke plate.

“Nažalost, odnos snaga u Paralmentu i komisijama je takav da pobijede oni koji nadvladaju vrlo racionalne i ozbiljne inicijative koje predlažu zastupnici, klubovi i Vijeće ministara. To nije prvi slučaj da takvi prijedlozi ne prođu na komisijama. Javni sektor mora učestvovati u borbi protiv posljedica pandemije i javna administracija i pojedinačno svaki čovjek koji prima platu iz budžeta treba dati svoj doprinos“, rekao je Zvizdić.

Govoreći o sutrašnjem imenovanju ministra za ljudska prava i zamjenika minisitra sigurnosti, na početku je rekao da će SDa podržati ta imenovanja, ali nakon što je saznao da je Miloš Lučić izjavio kako je srednju školu pohađao pet godina, odnosno da je ponavljao razred i da je išao na fakultet 12 godina, kazao je da će ponovo razmotriti odluku na kolegiju Kluba.

“Moj stav je odavno poznat kada je u pitanju obrazovni sistem BiH, mislim da je vrijeme za korjenitu reformu obrazovanja i preispitamo sve fakultete gdje građani mogu kupiti diplomu jer oni s takvim diplomama u prilici da vode liderske funkcije u BiH ne mogu voditi evropski put niti donijeti bilo pta dobro državi, građanima ni institucijama BiH“, rekao je Zvizdić.

Naglasio je kako procese u BiH trebaju voditi studenti koji redovno završvaju svoje fakultet te dodao kako je porazno da je gospodin Lučić ponavljao razred i da je toliko dugo studirao.

“Moramo imati sigurnost da je osposobljen da vodi ministarstvo na nivou BiH. Ova država nema budućnost ako sve važne procese ne budu vodili ljudi koji imaju ozbiljno obrazovanje i znanje“, kazao je Zvizdić.

Na pitanje da li će, kada bude na dnevnom redu, glasati za smjenu Staše Košarca i Siniše Ilića, Zvizdić je rekao da će to učiniti ukoliko predsjedavajući Vijeća ministara BiH to predloži.

“Svi koji su bili na tom narodski rečeno derneku napravili su grubu grešku jer nisu poštovali smjernice kriznih štabova, ali ne mislim da se treba iživljavati nad tim ljudima jer prema mom mišljenju nije riječ o ljudima koji su to uradili radi elitističkih motiva“, kazao je.

Naveo je njihova obrazloženja koja su dali medijima i dodao da jesu poslali jako loš primjer, ali da već snose posljedice jer su neki podnijeli ostavke, drugi dobili ostavke, a svi novčano kažnjeni.

Kada je riječ o prijedlozima u vezi sa Ustavnim sudom BiH, kazao je kako ne mogu podržati princip da Paralment BiH odlučuje o bilo kakvoj promjeni ili izbacivanju stranih sudija jer Ustavni sud štiti zakonitost BiH te je istakao kako SDA to neće podržati.

Na Rezoluciju o poštivanju žrtava ustaškog režima koju si podnijeli poslanici Naše stranke i Nezavisnog bloka, SDA će imati amandam, a kako Zvizdić kaže, tražit će da se dodaju i žrtve četničkog režima.

Komentirajući misu za žrtve Bleiburga, Zvizdić je istakao kako se svi pogrešno fokusiraju na misu umjesto na onog ko je organizator i pokrovitelj, a to je hrvatski Sabor.

“Mislim da je ovdje riječ o aboliranju onih koji su počinili strašne zločine u Drugom svjetskom ratu, Nezavisne države Hrvatske i to je perfidan pokušaj Sabora Republike Hrvatske koji je pokrovitelj manfestacije da taj događaj prebaci na teritoriju BiH jer je potpuno logično da je vrlo nezgodno da se u Zagrebu to održi kada je Hrvatska predsjedatelj EU i nakonš to je održana proslava Dana borbe protiv fašizma. To je usluga koju nam nije trebao uraditi hrvatski Sabor i hvala vam na tome“, rekao je Zvizdić.

Naglasio je kako je Sarajevo zadnji grad na planeti gdje je neko trebao predložiti održavanje ovakve vjerske manifestacije. Dodao je da poštuje vjersku autonomiju i pozvao sve građane da budu dostojanstveni do kraja.

Podsjetio je da je u dva posljednja rata stradalo hiljade Sarajlija i rekao da su naši susjedi morali imati osjećaj da je Sarajevo simbol antifašizma za slobodarski grad.

“Mislim da bilo kakva oštrica ne treba biti upućena prema kardinalu Puljiću jer je i on cijeli rat bio ovdje. Protest treba uputiti na pravu adresu i mislim da ministrica vanjskih poslova i Predsjedništvo BiH to trebaju uraditi. Ako se misa održi Sarajevo će biti optuženo da podržava one koji čine zločine, a ako se ne održi, optužit će da nije slobodan metropolski grad“, kazao je Zvizdić.

Istakao je kako u cijeloj ovoj priči, uprkos tome što su osude uputili Srpska pravoslavna crkva, Ambasada Izraela, Milorad Dodik i drugi, HDZ i HNS optužuju Bošnjake naglašavajući da zbog toga ovo sve ima lošu namjeru i da je riječ o političkom događaju umotanom o oblandu vjerskog događaja.

Govoreći o aferi “Respiratori” kazao je kako vjeruje da će nadležne institucije istražiti ovaj slučaj do kraja i sankcionisati odgovorne koji su učestvovali u ponižavanju građana BiH.

Pohvalio je rad premijera Fadila Novalića tokom pandemije, ali je imao zamjerku što u izradi zakonskih rješenja nije učestvovalo više stručnjaka, piše “N1“.

