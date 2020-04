Davor Kolenda obratio se saopštenjem za javnost

Poštovani,

Zbog niza neistinitih i nedobronamjernih informacija objavljenih tijekom dana u nizu elektroničkih medija, koje su izazvale određena negodovanja u javnosti, a koje se tiču uvjeta smještaja kao i djelovanja samog karantena na lokaciji Ortiješ-Mukoša u Mostaru, želimo Vas upoznati sa stvarnim stanjem. Dana 23.03.2020. godine, su Centar za humanitarno razoružanje doo Mostar i Humanitarna Udruga za razminiranje Pro Vita Mostar ponudili šefu Federalnog Stožera Civilne zaštite i Premijeru Vlade HNŽ-a prostorije centra za rehabilitaciju žrtava mina, koji ima 15 trokrevetnih soba, na korištenje, bez naknade, za potrebe smještaja u slučaju pandemije. Federalni Ministar zdravstva je na preporuku prof.dr.sc Arapovića, dr.sc. Kordića, i primarius dr. Avdića, uz Odluku Županijskog Stožera CZ HNŽ-a i Vlade HNŽ-a, izdao Rješenje o određivanju centra za Rehabilitaciju i edukaciju žrtava mina za karantenu. Nakon tog rješenja Stožer CZ HNŽ je dao zapovijedi poduzeću kojemu sam ja direktor da izvršimo prijevoz uz pratnju policije, smještaj i ishranu osoba koje imaju rješenje o karantenu. Potrebno je naglasiti da se u karantenu smještaju osobe za koje postoji sumnja da su bile ili mogle biti u kontaktu s osobama zaraženima virusom COVID-19, a za čije smještanje u karantenu je izdano Rješenje od Federalnog ministarstva zdravstva. Riječ je o osobama s područja HNŽ-a koje su donedavno boravile u inozemstvu, te im se određuje smještaj u karantenu, umjesto boravka u šatorima na samim graničnim prijelazima. Dakle, radi se o zdravim osobama, od kojih su neke na svoj način pri prelasku granice izbjegle smještaj u šatorima i došle svojoj kući u samoizolaciju. Neke od njih su to učinile u dogovoru sa svojim osobnim liječnicima. Prije prelaska granice, mnogi od njih su bili u samoizolaciji ili karanteni u drugim zemljama. U karanteni je trenutno smješteno 13 osoba za koje je izdano Rješenje, te se očekuje dolazak još tri osobe. Prema danas donesenoj Zapovijedi u sobama se nalazi po jedna osoba, u odnosu na dosadašnju preporuku, da mogu tri. Svaka osoba dobiva 3 obroka i 2 međuobroka dnevno. Hrana se priprema i dovozi iz restorana u gradu čija je to djelatnost i ima odobrenje Stožera CZ. Uz objekt se nalaze sportsko-rekreacijski sadržaji te šetnica uz Neretvu koju osobe smještene u karanteni mogu koristiti, i uredno koriste. Riječ je o novom objektu koji do sada nije korišten, a u uslužnim poslovima vezanima za karantenu ne sudjeluje nitko od članova moje obitelji, osim mene, po zapovijedi Stožera CZ HNŽ-a.



Jedna od primjedbi iznesenih u tekstu objavljenom u elektroničkim medijima, jest činjenica da osobe smještene u karantenu nisu liječnički pregledane niti testirane. Iako kao direktor o tome ne odlučujem, treba istaći da je danas donesena Zapovijed Županijskog stožera da se smješteni u karantenu imaju testirati na COVID-19, te im omogućiti svakodnevno liječničku skrb kao i praćenje rokova o vremenu izolacija, a prema izdanim rješenjima.

Osjećam potrebu naglasiti da je cilj svih mjera koje donose stožeri na svim razinama, spriječiti širenje virusa, odnosno zaštiti zdravlje naših sugrađana. Ne želim prihvatiti da pojedinci ne prežu ni od iznošenja najgnjusnijih objeda, sličnih danas objavljenima u vezi uvjeta u karanteni u Mostaru, a kako bi izbjegli poštivanje donesenih mjera i zapovijedi. Sličnih primjera možemo vidjeti i u drugim dijelovima BiH. Iako je razumljivo da svi koji nemaju simptome i osjećaju se zdravi, žele izbjeći bilo kakve smještaje, pa i one najurednije, mimo vlastitog doma, treba znati da time naveliko mogu doprinijeti nekontroliranom širenju virusa, a, vjerujem, da to nikome nije u cilju. Pozivam i medije da ne pridonose širenju netočnih i neprovjerenih informacija. U sve što ovdje navodim, možete se i osobno uvjeriti dolaskom u naš objekt, po odobrenju Županijskog stožera CZ HNŽ-a.

Na koncu, iako nemam želju, no kako sam u pojedinim medijima prozvan i za lažno predstavljanje, preciznije da se predstavljam malo kao pravnik, malo kao doktor, i da sam blizak predsjedniku HDZ-a BiH, dužan sam reći da sam diplomiran pravnik još od 1983., potom sam stekao i zvanje magistra ekonomije- smjer menadžmenta, a na koncu i doktorirao Međunarodne odnose i diplomaciju. Stoga istina je da sam pravnik, ali i doktor, samo nisam liječnik, nego doktor znanosti. Dodatno, nikad nisam bio član HDZ-a BiH, a zadnjih 20 godina se isključivo bavim Humanitarnim razminiranjem, praktično i teorijski.

U novinarskoj etici je do sada važilo pravilo da se objavljuju točne i provjerene vijesti, i da se uvijek sasluša i druga strana. Zahtijevam da ovo priopćenje objavite u cijelosti.

S poštovanjem,

Direktor

dr. sc. Davor Kolenda,

