U Sarajevu danas “snijeg pade na behar na voće”

“Snijeg pade na behar na voće“, riječi su kojima počinje jedna od najpoznatijih, najljepših i često pjevanih sevdalinki, a ujedno i opis onoga što se danas desilo u poslijepodnevnim satima u Sarajevu, glavnom gradu Bosne i Hercegovine, javlja Anadolu Agency (AA).

Prije nešto manje od mjesec nastupilo je proljeće i priroda počela ponovo da budi. Već nekoliko dana u BiH je vladalo lijepo i sunčano vrijeme. Behar je već odavno prekrio drveće, no danas ga je u Sarajevu, ali i u drugim bh. gradovima, iznenadio snijeg.

Snijeg koji je počeo padati oko podne, intenziviran je predvečernjim satima. Fotoreporter Anadolu Agency (AA) zabilježio je neobično lijepe fotografije drveća i polja koja je prekrio snijeg.

Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda navode da se narednih dana očekuje malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme, a dnevne temperature očekuju se i do 22 stepena, na jugu zemlje do 26.

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

Facebook komentari