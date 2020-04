Uvođenje policijskog sata i za Prvi maj, a onda ukidanje mjera!?

Dodik je pojasnio da će najvjerovatnije donijeti odluku da bude uveden policijski sat koji će trajati od petka ujutro, 17. aprila, do ponedjeljka ujutro, 20. aprila.

On je dodao da je plan da u subotu od 6.00 do 15.00 sati bude dozvoljena mogućnost nabavke, a od subote u 15.00 do ponedjeljka ujutro, 20. aprila, ponovo bude policijski sat, prenosi “Srna”.

“Dosadašnje mjere smo produžili do 27. aprila jer je Vaskrs vrijeme kada možemo imati izraženu opasnost od širenja virusa. To činimo isključivo da bi bio smanjen kontakt među ljudima i da ne bi došlo do toga da sve što smo do sada uradili bude poništeno i da dođe do erupcije zaraze”, rekao je Dodik novinarima u Banjaluci.

On je zamolio građane da imaju razumijevanja za ove mjere kako bi svi zajedno prošli kroz dva veoma izazovna perioda – Vaskrs i Prvi maj.

“Ukoliko budemo dovoljno disciplinovani da u ova dva termina ne dođe do ekspanzije, nakon toga ćemo moći da razmišljamo, a vjerujemo odmah nakon Đurđevdana (6. maja), o smanjenju ovih mjera. Tada će biti stvoreni uslovi da ukidamo i policijski sat, otvaramo neke radnje i vraćamo život u normalne okvire”, naglasio je Dodik.

Prema njegovim riječima, potrebno još strpljenja svih u entitetu RS.

“Molim građane da to razumiju. Ukidanje mjera ne zavisi samo od nas, nego najviše od njih. Molim sve građane da ostanu na socijalnoj distanci i u kućama. Vaskrs jeste dan kada posjećujemo rodbinu i prijatelje, ali ove godine to moramo uraditi na ovaj način kako bismo spriječili širenje virusa”, poručio je Dodik.

On je zahvalio građanima za saradnju i zamolio ih da prebrode još Vaskrs, Prvi maj i Đurđevdan i da onda kreće ukidanje određenih mjera ukoliko epidemiološka situacija ne bukne i počne pokazivati znakove smirivanja.

“Veoma smo zainteresovani da počnu raditi tržni centri, restorani i sve ostalo kako bi se život vratio u normalu. Već sada definišemo pravila pod kojim uslovima će moći da rade resotrani, kafići, prodavnice i ostali objekti, odnosno kakva će morati biti dezinfekacija u svakom objektu, koliko će ljudi moći biti u prostoru i kako će se moći ponašati. Sve će to biti pripremljeno do dana kada budu postepeno ukidane te mjere”, pojasnio je Dodik.

On je istakao da su ljudi s pravom pomalo nervozni imajući u vidu da ovo traje duže od mjesec dana.

“Ali, mnogi će i olako shvatiti i smatrati da su Veliki petak i Vaskrs prilika i opravadanje da se više kreću i susreću i zato preduzimamo ove mjere”, ponovio je Dodik.

