Neobična priča taksiste: Iz Busovače naručila vožnju do Travnika, krenula da se uda, a mladoženja spava

Ističe da ovih dana radi uglavnom na poziv zbog aktuelne situacije s koronavirusom, ali da mu je neobično bilo da ga neko zove da dođe čak iz Travnika do Busovače.

– Ipak sam odlučio prihvatiti vožnju naručenu za devet sati ujutro, na relaciji Busovača-Travnik, i nadao sam se da nekome nije dosadno pa da onako zove i da se ne šali sa mnom, te da zaista treba taksi – kazao je Omerinović za “Faktor“.

Omerinović: Najneobičnija vožnja do sada

Kazao je kako je mušteriji prilikom razgovora kazao kako se zbog trenutnih pravila mora voziti sama i s maskom i rukavicama.

– Došao sam na vrijeme, čekala me je djevojka. Nisam je nikada do sada vidio, vjerovatno je broj našla na internetu. Ušla je u taksi, pozdravila se. Pitao sam je gdje vozim, a ona mi je rekla u Travnik, da ide da se uda i da će muž iz Turbeta doći po nju u Travnik da se vjenčaju. Pitao sam je zašto on nije došao po nju, a ona mi je odgovorila da je mladoženja izašao iz noćne smjene te da treba malo odspavati – priča taksista Almir.

Kaže da mlada nije bila u vjenčanici i da je sa sobom imala malu torbu.

Almir ističe da mu je ovo najneobičnija vožnja do sada, a mladencima je zaželio puno sreće i zdravlja u zajedničkom životu.

