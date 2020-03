Članovi Predsjedništva BiH: Svi napori neće dati rezultat ako svaki čovjek ne pokaže odgovornost

Broj zaraženih korona virusom u našoj zemlji raste. Nažalost, virus je odnio i prve ljudske živote. Porodicama preminulih izražavamo iskreno saučešće.

Epidemija korona virusa u našoj zemlji još nije dostigla vrhunac. Pred nama su teški dani. Situacija je vanredna i zahtijeva odlučne mjere, kako bismo izbjegli katastrofalne posljedice kojima svjedočimo u nekim drugim zemljama. Svi nivoi vlasti u Bosni i Hercegovini poduzeli su i poduzimaju sve što je neophodno u cilju da se sačuvaju životi i zdravlje ljudi. To je prioritet svih prioriteta. Paralelno se poduzimaju koraci kako bi se ublažio neminovni ekonomski udar.

Vlade na svim nivoima, zdravstveni radnici, policajci, vojnici, inspektori, ljudi angažirani u civilnoj zaštiti i svi drugi, ulažu ogromne napore kako bi se zaustavilo širenje korona virusa. Na tome im čestitamo. Međutim, svi ti napori neće dati rezultat ukoliko se naredbe, mjere i preporuke ne budu u potpunosti poštovale i ukoliko svaki čovjek ne pokaže vlastitu odgovornost. I prema sebi, i prema članovima svoje porodice, i prema drugim ljudima.

Zato vas još jednom pozivamo da se striktno pridržavate svih propisanih naredbi, mjera i preporuka, jer je to jedini način da se izborimo sa zlom koje nas je zadesilo. Apsolutna većina vas to čini, i zbog toga vam se mi, članovi Predsjedništva BiH, zahvaljujemo. Ipak, i dalje ima onih koji neodogovorno krše propisane mjere. Takvi zaslužuju najrigoroznije sankcije. Zato pozivamo nadležne institucije da to bez odlaganja učine, u skladu sa važećim zakonima.

Svjesni da se svaka država suočava sa problemima izazvanim pandemijom, mi kao Predsjedništvo BiH, i svaki od nas pojedinačno, na međunarodnom planu poduzimamo sve što je potrebno da obezbijedimo pomoć ili kupovinu neophodne medicinske opreme kojom bi se ojačao naš zadravstveni sistem. Na tome rade i drugi nivoi vlasti i institucije.

Neke države su već pomogle, neke pripremaju pomoć, sa brojnim prijateljima razgovaramo, sve na osnovu potreba koje su iskazale naše medicinske institucije.Bosna i Hercegovina i ovaj put nije ostala i neće ostati bez pomoći naših prijatelja, a to ćemo svakako znati cijeniti.

Podržavamo i napore koje čine domaće kompanije u proizvodnji zaštitne i druge medicinske opreme, hrane i dezinfekcijskih sredstava.

Poštovani građani,

Pozivamo vas da imate povjerenje u institucije sistema, da pratite njihove naredbe i upute i pridržavate se propisanih mjera. Sačuvajmo živote i zdravlje. Pokažimo odgovornost, solidarnost i zajedništvo, jer je to uslov da savladamo izazov s kojim smo suočeni, prenosi “Faktor“.

