Dr. Havić: Odbili su prebacivanje pacijenta iz Bihaća na KCUS

Direktor Kantonalne bolnice “Dr. Irfan Ljubijankić” u Bihaću Hajrudin Havić istakao je kako je pacijent hospitaliziran u izolatoriju Odjela za infektivne bolesti.

Tražili su njegovo izmještanje na KCUS, no odobrenje nisu dobili, kaže Havić.

“Pacijent ima težu kliničku sliku i zbog čega je hospitaliziran u kantonalnoj bolnici. Mi smo planirali tog pacijenta u suradnji sa Kliničkim centrom u Sarajevu, prebaciti ga tamo na daljnje liječenje, no oni su to odbili. Rekli su da mi imamo svoj izolatorij i da zadržimo svog pacijneta u Bihaću do daljnjeg”, kazao je i dodao:

“Veliki je broj pacijenata pod nadzorom, a u bolnici je za sada hospitaliziran taj pacijanet, ostali su u kućnoj izolaciji.”, kazao je Havić za “N1“.

