Sarajevo jutros opet toplije od Mostara: Kad nam stiže kiša

Temperature zraka izmjerene u 7 sati (°C): Sokolac 0; Drvar 1; Livno 2; Bugojo i Široki Brijeg 3; Bjelašnica, Doboj, Grude, Jajce, Sanski Most, Stolac i Zenica 4; Banja Luka, Tuzla 5; Mostar, Prijedor i Srebrenica 6; Bijeljina, Ivan Sedlo, Sarajevo i Zvornik 7; Neum i Trebinje 9; Bihać 10; Gradačac 12°C. Atmosferski pritisak u Sarajevu iznosi 940Pa, za 2hPa je manji od normalnog i ne mijenja se.

Bioprognoza: Biometeorološke prilike i dalje su relativno povoljne, a opšta slika ljepša u prijepodnevnim satima. Usljed nadolazeće promjene vremena, kod osjetljivih osoba moguće su nešto izraženije tegobe, pri tome je preporučljivo djelimično umanjiti aktivnosti, osobito u drugom dijelu dana. Temperature će biti umjerene, neće suviše oscilirati, mada bi jugo, povremeno, mogao kvariti ugođaj.

Danas postepeno naoblačenje sa sjevera i to većinom od sredine dana prema poslijepodnevnim satima. Prije podne oblačnije na području Krajine. Najviše sunčanog vremena će biti na jugu zemlje. U večrnjim satima slaba kiša u Bosni. Prije podne vjetar slab južnog smjera. U drugoj polovini dana vjetar mijenja smjer na istok i sjeveroistok umjerene jačine. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 17 i 23°C. U Sarajevu veći dio dana pretežno sunčano. Poslije podne naoblačenje i slaba kiša se očekuje krajem dana. Najviša dnevna temperatura zraka oko 21°C.

U subotu pretežno oblačno vrijeme. Poslije podne slaba kiša je moguća na jugu i jugoistoku Hercegovine, a u večernjim satima ponegdje u Krajini. Jutarnja temperatura od 1 do 5, na jugu od 7 do 11, a dnevna od 6 do 12, na jugu od 11 do 16 °C.

U nedjelju jutro pretežno oblačno uz postepeno razvedravanje tokom dana. U jutarnjim satima i dio prijepodneva u centralnim i istočnim područjima Bosne se očekuje kiša ili susnježica, a u Hercegovini slaba kiša. Jutarnja temperatura od -3 do 3, na jugu od 4 do 10, a dnevna od 2 do 8, na jugu od 8 do 13 °C.

U ponedjeljak sunčano. Jutro hladno sa mrazom i maglom po kotlinama Bosne. Jutarnja temperatura od -6 do 0, na jugu od 1 do 5, a dnevna od 4 do 10, na jugu od 9 do 14 °C, piše “Radio Sarajevo“.

Facebook komentari