Uspješne bh. žene u Austriji

„Kvalitetni uzori i kvalitetno okruženje su jedan od ključnih faktora za uspjeh”, kaže za DW Nadina Gradaščević u pauzi panel diskusije na temu „Woman in Business: Making it in Austria“, na kojoj učesnice – uspješne poslovne žene i one koje to žele postati – raspravljaju o izazovima sa kojima se u Austriji susreću poslovne žene, prenosi DW.

Panel je organizovalo bečko udruženje „Business Woman of BiH”, koje je zamišljeno kao platforma za razmjenu informacija i umreževanje žena koje u Austriji žele graditi karijeru, a čiji glavni cilj djelovanja je, kažu osnivačice, jačanje pozicije i promocija žena poduzetnica u Austriji i BiH. Inicijatorke ideje su poslovne žene bosanskohercegovačkog porijekla, koje su iz potrebe za kvalitetnim informacijama pokrenule platformu za razmjenu iskustava na maternjem jeziku, što je onda preraslo u formalno udruženje, koje sada već i praktično zastupa interese članica, kaže predsjednica Lejla Tinjić-Zaimović:

„Udruženje svojim claničama pruža podršku kroz edukacije, umrežavanje, razmjenu znanja i iskustava i jednostavno motivira žene da preuzmu vodeće uloge. Članice imaju mogućnost i za promociju svojih usluga i proizvoda, a privatno nam je neprocjenjiva platforma za moralnu podršku“, kaže Tinjić-Zaimović, dodajući kako udruženje ima za cilj da postane glavna internacionalna platforma za poslovno umrežavanje poduzetnica bosanskohercegovačkog porijekla.

Razmjena iskustava

Registrovano prije tek gotovo tri godine, udruženje je, priča Tinjić-Zaimović, već uspjelo okupiti brojne žene raznih profila i iskustva. Članice su pravnice, advokatice, doktorice, IT-eksperti, menadžerke i konsultantice, ali i studentice i penzionerke. “Upravo u toj raznolikosti leži snaga udruženja, jer se razmjenjuju iskustva i nudi podrška iz raznih oblasti poslovanja”, kaže Tinjić-Zaimović.

Sa ciljem umrežavanja udruženje tako sarađuju i sa drugim organizacijama sličnog tipa kao što su PWN Vienna – Professional Women's Network, Udruženje poslovnih žena u Bosni i Hercegovini ili pak UN-Women Guild, te učestvuje na raznim drugim sličnim dešavanjima i festivalima: Festivalu savremene žene u Tuzli, Danima poduzetništva žena, okruglom stolu na temu jačanja ženskog liderstva u BiH, ili npr. Business salonu na temu Female entreprenuership and Digitalisation.

Panel diskusija “Woman in Business: Making it in Austria” ponudila je platformu za internacionalno umrežavanje, te mogućnost da se čuju iskustva žena koje su već ostvarile uspješnu karijeru u korporativnom svijetu. Razgovaralo se o izazovima i o tome kako doći do top pozicija, te osnažiti i motivisati žene da preuzmu vodeće uloge, da budu autentične, da se izgrade u vrsne menadžerice i liderice i budu inspirativni uzori. Takođe je od izuzetne važnosti najprije spoznati želi li se biti liderica ili ne, kažu u Udruženju, te onda shodno tome i djelovati; važno je htjeti, a tek onda i smjeti.

Kulturološke razlike

No na šta to zapravo žene porijeklom iz BiH, ali i žene uopšte, moraju obratiti pažnju kada u Austriji kroče u svijet poduzetništva?

„Na putu izgradnje internacionalne karijere ili vlastitog biznisa u internacionalnom okruženju ili u stranoj državi, naići ćemo prvo na izazove uvjetovane kulturološkim razlikama, na primjer načinom komunikacije, odnosom prema hijerarhiji, percepcijom moći, izgradnjom povjerenja, načinom upravljanja vremenom, načinom pregovaranja i donošenja odluka, odnosom prema riziku i slično”, priča Nadina Gradaščević, internacionalna konsultantica za razvoj biznisa i liderskih vještina.

Austrijska kultura se, dodaje jedna od osnivačica udruženja Business Woman of Bosnia and Herzegovina, odlikuje vrijednostima poput sistematičnosti, orijentiranosti na činjenice i izvršenje zadataka, fokusiranosti na stručnost, dugoročnosti i održivosti dok se bosanskohercegovačka kultura i druge slične kulture odlikuju opet fokusiranošću na izgradnju odnosa, fleksibilnošću, empatijom i prilagodljivošću.

“Neki od izazova za menadžerice i poduzetnice iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i iz država koje su primarno orijentirane na izgradnju odnosa su direktnija komunikacija, dugoročno planiranje vremena, te jasnija podjela između poslovnih i privatnih aspekata života. Često se dešava da se ponašanje austrijskih kolegica ili poslovnih partnera opiše kao distancirano i hladno, i tu već imamo prvi izazov u izgradnji povjerenja, a koje je osnova za uspješno poslovanje. Različitosti u kulturama, društvenim i ekonomskim sistemima i uslovima rada mogu biti izazov, ali trebamo težiti ka razumijevanju istih, a ne interpretaciji ili generaliziranju”, kaže Gradaščević, koja iza sebe ima dugogodišnje iskustvo profesionalne savjetnice, te menadžerice u oblasti investicijskog bankarstva i eksperta za tržište kapitala.

U Austriji, navodi Gradaščević, postoji još jedan dodatni izazov za žene koje žele dostići najviše menadžerske pozicije, a to je činjenica da je broj žena na vodećim pozicijama u ovoj zemlji vrlo mali, dok su žene sa doseljeničkim porijeklom na ovim pozicijama više iznimka nego standard.

“Zakon o kvotama donosi pozitivne promjene, ali mislim da će još potrajati dok se dese i konkretni pomaci u upravljačkim gremijima. I upravo zbog toga je potrebno umrežavanje, jer se na taj način stvara okruženje koje podržava kako plasman proizvoda i usluga, tako i odluke da se usudi postati liderica i kvalitetan uzor i za druge žene”, kaže Nadina Gradaščević, jedna od osnivačica bečkog udruženja “Business Woman of Bosnia and Herzegovina”.

