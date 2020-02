Dodik: “Ambasador SAD-a se prevario ako misli da može da prijeti”

“Imao sam dobar razgovor večeras s ambasadorom SAD. Sve što je on meni rekao ja sam uzvratio. Bilo je nekih stvari i to doživljavam kao prijetnju i ne mogu da vjerujem da se upuštaju u tako nešto. BiH pripada nama, a ne njemu, da on prijeti u njenoj odbrani”, rekao je Dodik novinarima u Sarajevu.

Član Predsjedništva BiH iz reda srpskog naroda smatra da se ambasador Nelson prevario ako misli da može da prijeti.

“Republika Srpska, kao što i oni kažu, da imaju crvene linije i mi imamo svoje. Rekao sam mu da je naša politika skromna, ali ponosita i da nećemo odustati od osnovnih principa bez obzira koliko SAD bile velike i oni na ovaj način iskazivali prijetnju. Žao mi je što je to učinio”, rekao je Dodik, prenosi “Srna”.

Član Predsjedništva BiH iz entiteta Republika Srpska dodao je da je administracija SAD već izrekla neke sankcije, ali da neće moći da zaustavi odbranu interesa RS, bez obzira na, kako je rekao, njihovu zaljubljenost u BiH.

“Imali smo konstruktivni sastanak i mislio sam da ćemo tako i nastaviti. Ali sada kada je izrečena prijetnja, to je već neka druga priča”, rekao je Dodik.

Kad je riječ zajedničkoj izjavi Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira (PIC), od koje se ogradila Ruska Federacija, Dodik je ponovio da to predstavlja tipično miješanje u unutrašnje stvari BiH.

“To je tipično miješanje u unutrašnje stvari. Šta njih briga za političke procese, šta imaju s tim i ko im je dao mandat da to čine? Oni su sami prigrabili mandat i uljezi su u ovoj zemlji”, rekao je Dodik.

On smatra da se PIC pokušava nametnuti kao neki faktor, iako su van sistema i nemaju nikakve veze sa političkim sistemom BiH, Dejtonskim sporazumom.

“U Dejtonskom sporazumu ih nigdje nema. Tako da nisam čitao njihovu izjavu niti me zanima”, dodao je Dodik.

Upravni odbor Vijeća za implementaciju mira još jednom izražava svoju bezrezervnu podršku radu Ustavnog suda BiH i svih njegovih sudija, navodi se u izjavi PIC-a kojoj se nije pridružila Ruska Federacija.

Facebook komentari