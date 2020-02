Delegacija Svjetske muslimanske lige odala počast žrtvama genocida u Potočarima

Memorijalni centar Srebrenica-Potočari jučer je posjetila delegacija Svjetske muslimanske lige. Oni su položili cvijeće na spomen obilježje i učenjem Fatihe odali počast nevino ubijenim žrtvama genocida, javlja “Fena”.

Generalni sekretar Lige arapskog svijeta Muhammad bin Abdul Karim bin Abdulaziz Al-Issa, koji je predvodio delegaciju, u izjavi za medije je kazao da je veoma bitno da postoje dobri odnosi između različitih narodnisti i nacija na Balkanu, jer to u konačnici vodi do uspostavljanja mira.

– To je ono za što se mi zalažemo cijelo vrijeme, a također naša vjera Islam se zalaže za uspostavljanje mira. To propovjeda naša vjera i nadamo se da će i drugi isto tako postupiti. Stanje čitavog čovječanstva će se dovesti u red samo na ovakav način, to jeste međusobna komunikacija i međusobni dobri odnosi – kazao je.

Na pitanje o negiranju genocida u Srebrenici potcrtao je da je historija najbolji svjedok i ona najbolje govori o tome šta se desilo u Srebrenici.

– Ko ne vjeruje neka pogleda u historiju šta o tome tvrdi i nama je žao što su se ovakve stvari desile ovdje i u ostatku svijeta. Mi ne govorimo o pojedincima i njihovim stavovima, mi želimo čuti šta historija o tome kaže i da to bude u konačnici presudno. Mi ne ulazimo u mimoilaženja, znači nikakve razlike, mi gledamo istinski šta se desilo i šta o tome govore činjenice i šta govori historija. Pored historije gledamo u budućnost i ona nam je bitna, mada iza nas ostaje historija kao činjenica koja je bitna. Mi kao muslimani uvijek pozivamo miru i izgradnji sigurne budućnosti u kojoj će svako živjeti dostojanstven život. Mi iz prošlosti izvlačimo pouke, ali ne stojimo na tome nego idemo dalje i gledamo u budućnost. Mi ćemo uspjeti ako samo podignemo zastavu mira koju ćemo nositi mi i naše buduće generacije. Suosjećamo s ubijenim i molimo dragog Boga da ih nastani u džennetu -dodao je.

Delegacija Svjetske muslimanske lige nedavno je posjetila logor Aušvic učinivši historijski iskorak u međuvjerskom/međunacionalnom dijalogu u pravcu uvažavanja žrtava.

Predsjedik Upravnog odbora Memorijalnog centra Srebrenica – Potočari Šefket Hafizović kazao je da se nada da ova delegacija biti oslonac žrtvama genocida.

– Nadamo se da će ova delegacija hiperaktivno raditi na programu sjećanja i promovisanju istine o genocidu. Očekujem da će od danas Memorijalni centar biti bogatiji za tu realizaciju – kazao je Hafizović.

Predsjednica Udruženja majke Enklave Srebrenice i Žepe Munira Subašić kaže da je svaka posjeta Memorijalnom centru veoma bitna.

