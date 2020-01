U južnim i jugozapadnim krajevima veći dio dana magla ili niska oblačnost.

Vjetar slab istočni i sjeveroistočni.

Jutarnja temperatura vazduha od -8 do -1, na jugu od 0 do 5, a dnevna od 1 do 7, na jugu od 8 do 12 stepeni Celzijusa.

Predviđene temperature za veće gradove u BiH:

Sarajevo 0 ºC

Banja Luka + 1 ºC

Bijeljina + 1 ºC

Bihać 0 ºC

Livno + 4 ºC

Mostar + 8 ºC

Zenica 0 ºC

Trebinje + 8 ºC

Loading..

loading...

Facebook komentari