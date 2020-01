Prvi dan u novoj godini sunčan, temperature u plusu

U jutarnjim satima po kotlinama centralne i istočne Bosne sa maglom i niskim oblacima. Vjetar u Bosni slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni, a u Hercegovini umjerena bura. Najviša dnevna temperatura od nula do šest, na jugu od šest do 11 stepeni.

U Sarajevu jutro umjereno do pretežno oblačno uz postepeno razvedravanje tokom dana. Najviša dnevna temperatura oko dva stepena, prenosi “Hayat“.

U četvrtak takođe pretežno vedro. U jutarnjim satima i dio prijepodneva po kotlinama centralne i istočne Bosne može biti magle i niske naoblake. Jutarnja temperatura od minus sedam do minus jedan, na jugu od minus dva do četiri, a dnevna od nula do pet, na jugu do 11 stepeni.

Pretežno sunčano biće i u petak. Jutarnja temperatura od minus šest do minus jedan, na jugu od nula do pet, a dnevna do osam, na jugu do 12.

Prvog dana vikenda očekuje se pretežno sunčano vrijeme. U večernjim satima porast naoblake u Bosni. Jutarnja temperatura od minus četiri do minus jedan, na jugu od jedan do pet, a dnevna od tri do osam, na jugu do 12 stepeni.

