Pripremite se, period veoma niskih temperatura stiže u BiH

U večernjim satima u većem dijelu Bosne u nizinama će ispočetka padati kiša, a u višim područjima susnježica i snijeg.

Tokom noći na subotu u Bosni i u nizinma će padati snijeg ili susnježica. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između tri i osam, na jugu zemlje od osam do 12 stepeni.

U subotu u Bosni očekuje se pretežno oblačno vrijeme s kišim i snijegom. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od minus četiri do jedan, na jugu od nula do četiri, a dnevna od minus dva do tri, na jugu od četiri do osam stepeni Celzijusa.

U nedjelju u Bosni očekuje se pretežno oblačno, a u Hercegovini sunčano vrijeme. U centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima Bosne sa slabim snijegom. Jutarnja temperatura od minus sedam do minus jedan, na jugu od minus dva do tri, a dnevna od minus četiri do dva, na jugu od dva do sedam stepeni Celzijusa.

U ponedjeljak u centralnim i istočnim područjima Bosne jutro će biti pretežno oblačno uz postepeno razvedravanje tokom dana. U ostatku zemlje bit će pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od minus devet do minus tri, na jugu od minus dva do tri, a dnevna od minus tri do tri, na jugu od tri do sedam stepeni Celzijusa, navodi se u prognozi vremena objavljenoj na internet stranicama Federalnog hidrometeorološkog zavoda (FHMZ) Bosne i Hercegovine.

