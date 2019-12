Božić u Mostaru: Vrijeme radosti i duhovne obnove

Misa Ponoćka služena je u Katedrali Marije Majke Crkve, a predvodio je biskup Ratko Perić. Govoreći o Isusuovoj porodici kao emigrantskoj, biskup Perić ocijenio je kako današnje migracije imaju drugačije motive, pozivajući katolike na očuvanje vjere i domovine.

Od ranog jutra vjernici pristižu na jutarnje mise. Vrijeme provode u promišljanju, a molitva i pjesma daju im duhovnu snagu na početku dana. U crkvu je rano jutros stigla i Milenka Knežević. Najbolji je to način, kako je kazala, za započeti najradosniji kršćanski blagdan, koji je za nju jako značajan iz više razloga:

“Zato što ako nikad, tog dana ljudi osjete da treba malo ljubavi, poštovanja, pažnje, a to svi možemo.”

A nakon misnih slavlja, proslava se nastavlja u krugu porodice. Brojni običaji vežu se za ovaj dan, a srž svakoga jeste provesti vrijeme uz porodicu i molitvu.

“Sve je živo, zdravo i na okupu, sad ćemo u crkvu, pa poslije mise kući, svijeća se pali, ruča se“, rekla je Marinka.

“Iako nije najveći kršćanski blagdan, to je najveći obiteljski blagdan koji se provodi u duhu vjere, za mene je to najviše pokazatelj obitelji koja se skupi za ručkom, večerom is vim tim danima koje provodimo u blagostanju i to je jedna jako lijepa atmosfera“, mišljenja je Monika Glibić.

Budimir Jakovljević je dodao: “Ja sam u Njemačkoj, došao mi je ovdje sin, nevjesta, dva sina, žena, sve smo sinoć fino obavili, oni kući odmaraju, a ja sam rano došao na misu da se pomolim Bogu.”

Posljednje pripreme obavljene su još za Badnje veče kako bi na najbolji mogući način dočekali današnji dan. A pored kućnih obaveza, vjernici posebno ističu duhovne pripreme.

“Pripremala sam se sa misama, sa dobrim djelima koliko sam mogla. A trpeza naravno čeka spremna“, kazala je Mara.

S velikim nestrpljenjem Božić su čekali i mališani kako bi zavirili ispod božićnog drvca. Ipak, više od poklona, radost im pričinjava vesela atmosfera i porodična okupljanja.

“Najviše me veseli kod Božića ovo radosno veselje.”

“Pa sad svi očekuju da kažem da me najviše raduju pokloni, ali ne, najviše me veseli zajednički ručak.”

Božić je vrijeme radosti i duhovne obnove, koje treba u potpunosti iskoristiti poručio je fra Ivan Ševo, vikar Hercegovačke franjevačke provincije:

“Mi smo kroz četiri sedmice imali mise zornice, mise u šest sati i vjerujte mi crkva je bila puna svako jutro i svaku večer, a mi smo satima ispovijedali.”

Katolici u Hercegovini posjetili su brojne crkve kako bi prisustvovali misnom slavlju Ponoćki, a u prepunoj mostarskoj Katedrali Marije Majke Crkve Ponoćku je predvodio mostarsko-duvanjski biskup Ratko Perić.

