BIHAMK: Kolovoz je pretežno mokar ili vlažan, a pojačan je promet vozila u blizini većih gradskih centara

Pretežno mokar ili vlažan kolovoz i pojačan promet vozila u blizini većih gradskih centara karakteriše saobraćajnu situaciju u BiH. U Hercegovini i jugozapadnoj Bosni pada kiša, dok slabije magle i dalje ima na dionicama uz riječne tokove centralne Bosne.

Obustava saobraćaja na snazi je u tunelu Karaula na magistralnom putu Kladanj-Olovo, gdje se izvode sanacioni radovi. Saobraćaj je na ovoj dionici preusmjeren preko starog prevoja Karaula.

Na magistralnom putu Zenica-Nemila, zbog sanacionih radova u tunelu Vranduk II, tokom dana saobraća se naizmjenično, jednom trakom, a zbog povremeno pojačanog prometa vozila, dolazi do formiranja dužih kolona u oba smjera. U noćnim satima saobraćaj se obustavlja od 00:30 do 5 sati. Za vrijeme obustave vozila do 7,5 tona ukupne mase koriste obilaznicu kroz naselje Tetovo, a vozila iznad 7,5 tona preusmjeravaju se na alternativne pravce Doboj-Šićki Brod- Sarajevo i Žepče-Zavidovići-Olovo-Sarajevo.

Sporije zbog radova saobraća se i na magistralnim putevima: Sarajevo-Trnovo (u mjestu Krupac), Srebrenik-Orašje (u tunelu Ormanica), Doljani-Metković (između graničnih prelaza) i Ključ-Bosanski Petrovac (na prevoju Lanište).

Bez obzira na vremenske uvjete, od danas pa sve do 15. aprila naredne godine sva motorna vozila moraju imati odgovarajuću zimsku opremu.

Na graničnim prelazima ovoga jutra nema dužih zadržavanja. Iz sigurnosnih razloga obustavljen je saobraćaj za teretna vozila i autobuse na saobraćajnicama prema i od mosta graničnog prelaza Brčko-Gunja.

Loading..

loading...

Facebook komentari