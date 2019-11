Sporne odredbe novog Zakona o policijskim službenicima BPK: Policija se stavlja pod političku kontrolu

Damir Bogunić, predsjednik UO Sindikata policije, na konferenciji za novinare podsjetio je da prilikom donošenja zakona nisu prihvaćeni prijedlozi sindikata, iako su na javim raspravama predložili 24 amandmana i tražili devet prioritetnih, te nakon rasprava uputili i dopis predlagaču MUP-u. Iz Sindikata zamjeraju što su izuzeti iz procesa donošenja zakona koji kako ističu još uvijek nisu dobili, iako na snagu stupa već danas.

“Mi ga do današnjeg dana nismo dobili, a mislim da danas stupa na snagu. Za sindikat je sporno više odredaba novog Zakona, a posebno član 138. Taj član po nama znači stavljanje policije pod političku kontrolu. To je taj tzv. Policijski odbor u kojem su do sada bila dva predstavnika Uprave policije i jedan MUP-a. Sada je to obrnuto i stoji, dva državna službenika i jedan predstavnik Uprave policije tako da taj odbor više nije policijski nego politički”, ističe Damir Bogunić, predsjednik UO Sindikata policije.

Na konferenciji za novinare osvrnuli su se i na izvještaj Visokog predstavnika u BiH pred Vijećem sigurnosti UN-a.

“Nas su ispred Sindikata pozivali u OHR i oni su nas pitali o čemu se tu radi i prije donošenja prijedloga zakona rekli smo naš stav. I oni su Skupštini BPK-a uputili dopis, a skupština je to zanemarila”, ističe Bogunić.

Za Sindikat policije sporno je i što u novi Zakon nisu ugrađeni njihovi prijedlozi koji se tiču radnog vremena policije.

“Mi smo htjeli ugraditi član iz Zakona o policijskim službenicima MUP-a Kantona Sarajevo koji propisuje dužnost policijskih službenika nakon radnog vremena. Mi u zakonu to nigdje nemamo. Sada radimo od 8 do 16 i nakon toga možemo ostaviti akreditaciju, jer mi nismo više policijski službenici što je apsurd. To je bilo za dobrobit naših građana jer mi smo policajci 24 sata”, istakli su na konferenciji za novinare.

Najavljuju da će poduzeti određene korake u narednom period te da će paralelno sa aktivnostima oko novog Zakona, krenuti i u pregovore o povećanju plaća.

“Prema pokazatelima po kantonima policijski službenici, odnosno uposlenici ministarstva unutrašnjih poslova BPK na devetom su mjestu po visini plaća. Posljednji put povećana je 2007. godine i osnovna plaća policijskog službenika u BPK iznosi oko 680 KM. Prijedlog je da osnovna plata ubuduće bude oko 1050 KM i nadamo se da će MUP i Vlada BPK iznaći mogućnosti i sredstva kako bi se poboljšao status a time i rad policijskih službenika”, kazao je Amel Džebo, član UO Sindikata policije BPK Goražde, prenosi “Klix“.

