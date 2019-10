Kako će izgledati procedura ukoliko želite putovati u EU

Prvi korak, posjetiti ETIAS stranicu. Potom plaćanje sedam eura. Za građane od 18 do 70 godina. Slijedi online popuna formulara. Lični podaci, broj pasoša ili lične iskaznice, donosi “N1“.

Prateća pitanja: jeste li kažnjavani, jeste li boravili u zonama sukoba, u koju zemlju idete, kada se vraćate. Odgovor, ukoliko je pozitivan – stiže u roku od nekoliko minuta. U tom slučaju vaš formular za Shengen zonu vrijedi sljedeće tri godine. Ako su pak podaci sumnjivi, provjere mogu trajati i do četiri sedmice. Ako automatski dobijete odbijenicu, možete se žaliti.

Evropljani žele živjeti u sigurnom prostoru i to im niko ne smije zamjeriti, posebno u današnjoj situaciji zbog toga što nisu do sada imali uvezan sistem kontrole vanjske granice, kontrolu toga tko ulazi, tko izlazi, koliko se zadržava, kakva je njegova historija, dolazi li niz Sirije naoružan TNT-om ili s prijateljskim namjerama. Niko do sada nije znao, od sada to će se znati sukcesivno, postaje sve veća evropska baza podataka i mi ćemo biti ti sumnjivci dok se ne dokaže suprotno.

Ipak, sve to kod građana, u ovom slučaju BiH, stvara osjećaj manje vrijednosti, smatraju mnogi.

Provjeru formulara vršit će središnji ured ETIAS-a koji je pod izravnom kontrolom Frontexa. Sistem je uvezan s Evropskim informacijskim sistemom za granice, sigurnost i migracije, Shengenskim informacijskim sistemom, Informacijskim sistemom za provjeru viza, Eurodacom, Europolom, Interpolom. No, proces prelaska granice svakako podrazumijeva, kao i do sada, posjedovanje biometrijskih pasoša.

“Jedno od ključnih oruđa za granične službe, naravno, nova je tehnologija, posebno biometrijska rješenja. Prava biometrijska rješenja mogu imati moć istinskim putnicima omogućiti ravnomjerniji prelazak granica, a istovremeno dozvoljavaju tijelima za provođenje zakona da efikasnije utvrde potencijalne prijetnje”, navodi Fabrice Leggeri, izvršni direktor Frontexa.

Kada je riječ o novim ETIAS formularima, trebali bi se odnositi na građane više od 60 zemalja svijeta. Projekt je započeo godinama unatrag, iznosio je blizu 212 miliona eura. Početak primjene planiran je početkom 2021. godine. Nadležne institucije države, poput Granične policije, Ministarstva civilnih ili vanjskih poslova – nemaju do sada nikakve posebne upute iz Unije, kada je riječ o dodatnim procedurama.

