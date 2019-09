Prijave u FUP-u i SIPA-i: Lokalni moćnici ostavljaju livanjska sela bez vode!

Ranija praksa pokazuje da kada se vrše slična bušenja na mjestu vodocrpilišta, postoji opasnost da se ‘izgube’ postojeći izvori, zbog otjecanja podzemnih voda u novoizgrađenu bušotinu, prenosi Patria.

Radilište nije označeno propisno, pa praktično nije moguće jasno utvrditi ko je izvođač radova dok ne postoje informacije ni o krajnjim namjerama investitora. Lokalno stanovništvo prepoznaje da radove na vodocrpilištu izvodi makedonska firma, zbog čega je od Službe za poslove sa strancima zatraženo da daju informaciju da li su makedonskim državljanima izdavali dozvole za boravak na području Livna.

Sve što je za sada moguće saznati o cijelom projektu jeste da je koncesiju na vodocrpilište ispod planine Tušnica ranije imala firma Dže-Co d.o.o. Livno, koju zastupa direktor Branko Džeko. Firma je početkom 2016. godine pokrenula stečaj, pa je koncesiono pravo na to vodocrpilište preneseno na „Lara Natural” d.o.o. Prenos koncesionog prava potvrđen je na Vladi Kantona 10 u oktobru 2018. godine. Također, nije jasno kako je došlo do prekida koncesionog prava, jer je prvobitnom koncesionaru trebala biti oduzeta koncesija zbog ulaska u stečajni postupak. To eksplicitno kaže Zakon o koncesijama, koji je u ovom slučaju prekršen.

Slučaj je prijavljen Federalnoj upravi policije (FUP), kao i Državnoj agenciji za istrage i zaštitu (SIPA). U prijavi je, između ostalog, navedeno da se za uređenje pristupnih puteva do bušotina koriste mašine javnog preduzeća „Li-Čistoća“, “radovi se izvode nezakonito”, “prenos koncesionog prava je urađen mimo zakona.”

“31. avgusta 2019. godine Ivica Krivić, direktor javne kompanije „Li-Čistoća“ i Mate Šiško uposlenik Ministarstva privrede u Kantonu 10 došli su na lokalitet izvora Pašinac u Livnu, zaseok Krivića Gaj (lokalitet odakle je najlakše pristupiti koncesijskom prostoru) te za njima dolazi nelegalno transportirani buldožer u vlasništvu gradske kompanije „Li-Čistoća“ te započinju izgradnju puta na zemljištu koje je obuhvaćeno šumskim osnovama privredne jedinice Šumarija Livno. U kratkom roku buldožer uništava raslinje oko izvora i probija put u dužini od tristotinjak metara (uništavanje javnog dobra i kršenje zakona o šumama jer nije izvršena prenamjena šumskog zemljišta kako to Zakon o šumama propisuje)“.

“Zakon o koncesijama Kantona 10 eksplicitno navodi da koncesijski odnos prestaje otvaranjem stečajnog postupka nad koncesionarem. U slučaju Dže-Co d.o.o. zakon nije ispoštovan. Koncesiono pravo je samo preneseno na drugo pravno lice.”

Mještani su trenutno blokirali put i ne dozvoljavaju daljnje radove.

Loading..

loading...

Facebook komentari