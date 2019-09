Izmjena režima saobraćaja zbog Povorke ponosa

Izmjene se odnose na kolovozne površine sljedećih dionica:

Ulica maršala Tita, od spoja s Ulicom Ferhadija, do raskrsnice sa Ulicom Koševo;

Ulica maršala Tita, od raskrsnice sUulicom Koševo do raskrsnice sa Ulicom Alipašina;

Ulica maršala Tita, od raskrsnice sa Ulicom Alipašina, do raskrsnice sa Ulicom fra Anđela Zvizdovića;

Ulica Vrbanja, od raksrsnice sa Ulicom maršala Tita, do spoja s Ulicom Mustajbega Fadilpašića;

Raskrsnica “Marijin dvor” u obuhvatu Ulica maršala Tita – Fra Anđela Zvizdovića – Zmaja od Bosne – Vrbanja – Hiseta.

Radi obezbjeđenja funkcionalnog i bezbjednog odvijanja saobraćaja, nadležna služba KJKP “Gras” također će vršiti izmjenu režima tramvajskog saobraćaja, u periodu od 8.00 do 14.00 sati, te će tramvajski saobraćaj biti preusmjeren na okretnicu Željeznička stanica, prenose vijesti.

Privremenu izmjenu režima saobraćaja i regulaciju toka saobraćaja vršit će pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo. Nakon utvrđenog vremenskog termina i stvaranja bezbjednih uslova za odvijanje saobraćaja motornih vozila, policija će uspostaviti redovni režim saobraćaja, saopćeno je iz Organizacionog odbora povorke ponosa.

Loading..

loading...

Facebook komentari