BiH: Iako je slijep 20 godina posjedovao dozvolu za oružje

Bosna i Hercegovina posjeduje čak deset zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i streljiva – i to samo u Federaciji. U Republici Srpskoj vrijede neka druga pravila. Provjerili smo koliko svi ovi zakoni doista reguliraju pitanje nabavljanja, držanja i nošenja oružja. Igor Vukašinović je 20 godina uredno imao dozvolu o posjedovanju oružja. Novi zahtjev za obnovu ove dozvole nije mu omogućen zbog neispunjavanja zdravstvenih uslova za njezino dobivanje.

Situacija ne bi bila interesantna da Igor posljednjih 20 godina nije slijepa osoba, prenosi “Federalna televizija”.

“Poslije 20 godina ne ispunjavam uslove, ljekarsko uvjerenje ne mogu proći pošto ne vidim i smatram da su me na ovaj način povrijedili. Toliko je nelegalnog oružja oko nas i ne znam da je ito ikada napravio problem s registriranim oružjem“, priča Igor.

Jedan od uslova za dobivanje dozvole je i uvjerenje ovlaštene zdravstvene ustanove da je osoba sposobna za nabavku i držanje oružja. Igor ovo uvjerenje nije mogao dobiti sada, iako se u proteklih dvadeset godina njegov vid nije mijenjao.

“Liječnik ili medicinska ustanova su nadležni da kažu koje osobe s kojim stupnjem invaliditeta može imati oružje. Nama je neophodno da on donese to uvjerenje. Ako je zdravstvena ustanova rekla da je osoba sposobno, mi ne tumačimo njegov stupanj invalidnosti niti imamo išta s tim. To je pitanje za medicinsku struku“, kaže Mirna Miljanović, načelnica Odjela za odnose s javnošću MUP-a RS-a.

A u Federaciji, pored općih uslova u kojima su i valjani opravdani razlozi za nabavku oružja s ciljem zaštite života i imovine, te bavljenje sportom ili lovstvom, vjeti su i navršenih 21 godinu života, te da podnositelja zahtjeva nije kazneno gonjen i kako ne postoje okolnosti da to oružje bude zloupotrijebljeno. Sve to, naravno, ukoliko se dobije potvrda o zdravstvenoj sposobnosti za držanje i nošenje oružja, prenosi “Bljesak“.

“Ako je u pitanju lovačko oružje, pored općih i posebnih uslova građanin mora biti član lovačkog društva i mora imati položen lovački ispit. Kada su u pitanju sportska oružja, građanin mora biti član sportske streljačke organizacije. Nakon što građanin dobije odobrenje za nabavljanje oružja, on može kupiti na zakonit način oružje. To odobrenje važi šest mjeseci. U tom roku je građanin dužan nabaviti oružje.

Ukoliko to ne učini, dužan je vratiti to odobrenje“, pojašnjava samostalni inspektor MUP-a KS-a Samir Kekić. Bez obzira na dozvolu, postoji oružje za koje građanin prilikom nabavke i posjedovanja čini teško kazneno djelo.

“Ručna bomba, minobacač, top su oružja i oruđa koja se uopće ne mogu nabaviti. Ukoliko neko nabavi automatsku pušku, počinio je kazneno djelo po Kznenom zakonu FBiH“, ističe Kekić. Dozvola za posjedovanje oružja ne znači i da se ono može upotrijebiti u bilo kojem trenutku. Za svako korištenje oružja koje nije u lovstvu ili sportu građanin snosi posljedice.

