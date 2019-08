Na putevima u BiH klizav kolovoz

Advertisements Loading..

Zbog oštećenja kolovoza na magistralnom putu M-4 Jelah – Teslić u mjestu Kalošević, saobraća se usporeno jednom trakom, prenose “Vijesti“.

Tokom dana u tunelu Vranduk II na magistralnom putu M-17 Zenica – Nemila saobraća se jednom trakom naizmjenično, a zbog povremeno pojačanog prometa vozila moguće je formiranje dužih kolona u oba smjera. U noćnim satima u intervalima od 00:30 do 1:30 sati, od 2 do 3:30 sati i od 4 do 5:30 sati, dolazi do obustave saobraćaja.

Na obilaznici kroz naselje Tetovo (R-445 Nemila – Tetovo – Zenica) zabranjen je saobraćaj za teretna vozila čija ukupna masa prelazi 7,5 tona.

Radovi na sanaciji rasvjete izvode se u noćnim satima u tunelu Jelašje na dionici magistralnog puta M-17 Konjic – Jablanica. Za vrijeme izvođenja radova, kroz tunel se saobraća jednom trakom uz postavljenu svjetlosnu signalizaciju.

Na graničnim prijelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta.

Na svim dionicama, iz BIHAMK-a savjetuju opreznu vožnju, prilagođenu uslovima na putu.

