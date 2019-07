Gužve na graničnim prelazima na izlazu iz BiH prema Hrvatskoj i Crnoj Gori

Advertisements

Tokom dana na većini graničnih prelaza očekuje se pojačan saobraćaj, pa se vozačima savjetuje da se na vrijeme raspitaju o stanju na putevima i graničnim prelazima.

Izmjene saobraćaja aktuelne su na auto-putu Gradiška-Banjaluka zbog sanacije klizišta, te zbog izgradnje naplatnih stanica “Čatrnja”, “Nova Topola” i “Aleksandrovac”, kao i na dionici magistralnog puta Johovac-Rudanka zbog isključivanja i uključivanja mehanizcije koja je angažovana na izgradnji auto-puta od petlje Johovac do petlje Rudanka.

Režim saobraćaja zbog radova je izmijenjen na putevima na području opštine Modriča, dionicama magistralnih puteva Kotor Varoš-Obodnik, Krupac-Bogatići na području opština Istočna Ilidža i Trnovo, Bileća-Podosoje, te na regionalnom putu Obudovac-Lončari, prenosi “Srna”.

Klizišta su usporila saobraćaj na regionalnim putevima Karanovac-Kneževo u mjestu LJubačevo, Ukrina-Gornja Vijaka i Lopare (Mačkovac)-Čelić, te na lokalnom putu Gornja i Donja Piskavica, u mjestu Strike.

Zbog pokretanja klizišta saobraćaj je potpuno obustavljen na lokalnom putu Svodna-Brezici na području opštine Novi Grad.

Zbog oštećenja nadvožnjaka kod NIS petrol pumpe u Trnu, saobraćaj se preko nadvožnjaka odvija jednom trakom, dok teretna vozila ne saobraćaju.

U Banjaluci će do 2. septembra svake subote od 18.00 časova do ponedjeljka do 5.30 sati Ulica Kralja Petra Prvog Karađorđevića, od hotela “Bosna” do Ulice Marije Bursać, biti pretvorena u pješačku zonu.

Zbog izgradnje istočnog tranzita obustavljen je saobraćaj u Ulici Krfska, na dijelu od Ulice Cara Lazara do Ulice Patrijarha Arsenija Čarnojevića. Radovi su planirani do 31. jula.

Na snazi je obustava saobraćaja na mostu preko rijeke Plive u Jajcu. Za vozila do sedam tona alternativni pravac je Jajce-Jezero, a za vozila mase veće od sedam tona Crna Rijeka-Mrkonjić Grad.

Sanacioni radovi izvode se u tunelu Vranduk dva na magistralnom putu Zenica-Nemila, gdje se saobraća naizmjenično, jednom trakom. Tokom dana, zbog pojačane frekvencije vozila na ovoj dionici je moguće formiranje dužih kolona u oba smjera.

Zbog sanacionih radova saobraćaj je usporen i na putnim pravcima Jošanica-Stup, Srebrenik-Orašje, Olovo-Kladanj-Vlasenica, Semizovac-Vogošća, Stolac-Neum, Bradina-Podorašac, Cazin-Srbljani, Ustiprača-Goražde-Ustikolina, kao i magistralnim putevima u Ključu, Mostaru i na ulazu u Vitez.

Kada je riječ o graničnim prelazima, i dalje je iz sigurnosnih razloga zabranjen saobraćaj za teretna vozila i autobuse na graničnom prelazu Brčko-Gunja.

